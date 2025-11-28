La exposición de Sotomayor cobra vida en un taller didáctico con alumnas de Montespiño

Alumnas del CPR Plurilingüe Montespiño emulan las obras de Sotomayor Cedida

La exposición Fernando Álvarez de Sotomayor acogió esta mañana un taller didáctico en el que participaron 18 alumnas de 4º de ESO del CPR Plurilingüe Montespiño de A Coruña. La actividad convirtió el espacio expositivo en una suerte de estudio del artista, donde los estudiantes recrearon escenas inspiradas en varias de sus obras.

Para ello, contaron con un escenario equipado con mobiliario y objetos de atrezzo, que pudieron utilizar libremente con el objetivo de reconstruir —o reinterpretar— algunas de las composiciones más conocidas del pintor. Los alumnos prestaron especial atención a poses, gestos, expresiones faciales y al uso de la luz, elementos característicos en la obra de Sotomayor.

La propuesta no buscaba una copia exacta de los cuadros, sino una actualización creativa. Los jóvenes introdujeron anacronismos como ropa contemporánea, peinados actuales, accesorios modernos e incluso smartphones, generando versiones renovadas, divertidas y cargadas de personalidad de las escenas originales.

Una vez completadas las recreaciones, estas fueron inmortalizadas mediante dibujo o fotografía, según la elección de cada grupo.

Entre las obras reinterpretadas se encuentran 'Parolando' (1917), 'A la feria (El Mercado)' y la célebre 'Comida de boda en Bergantiños' (1917).