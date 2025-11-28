Mi cuenta

A Coruña

La Diputación aprueba destinar 88 millones al Plan Único de 2026

Noelia Díaz
Noelia Díaz
28/11/2025 20:11
La sesión plenaria provincial de este viernes
La sesión plenaria provincial de este viernes
CEDIDA
El pleno de la Diputación aprobó ayer por unanimidad las bases del Plan Único (POS+) 2026, que tendrá un presupuesto inicial de 88 millones de euros y que, según sus promotores, “consolida á institución como o motor inversor dos concellos da provincia”.

Tal y como indicó el presidente, Valentín González Formoso, esta iniciativa ha sido calificada por los alcaldes como “imprescindible”, ya que “garante que todos os municipios dispoñan de recursos suficientes para seguir financiando obras, servizos públicos e programas sociais”. Por otra parte, dado que el plan se ha aprobado un mes antes de que finalice el año, las localidades pueden planificar sus inversiones desde el 1 de enero. 

Desde la Diputación ensalzaron que el POS actual ha cerrado el ejercicio con actuaciones por valor de 138 millones de euros, “unha cifra histórica”. “Unha gran parte das obras, dos servizos públicos municipais dos que goza a cidadanía e das políticas sociais dos nosos concellos contan co apoio económico do Plan Único e en 2026 vai volver estar á altura”, prometió Formoso. 

Entre las bondades de esta medida llevada a cabo por el ente provincial, su presidente mencionó que favorece la autonomía local: “A mellor maneira de facer política útil é deixar que quen mellor coñece a realidade da súa veciñanza decida en que investir cada euro”. 

Actuaciones “fundamentais”

El POS+2026, abundó el mandatario, “permitirá continuar avanzando en melloras de vías municipais, redes de abastecemento e saneamento de auga, iluminación eficiente, renovación de espazos urbanos e rurais e modernización de equipamentos culturais, deportivos ou sociais”. En esta línea, comentó que el Plan Único refuerza actuaciones “fundamentais” como la atención a personas mayores, infancia, familias con dificultades o colectivos vulnerables. 

A Coruña y comarca se llevan 19.796.314,22 euros, siendo Arteixo el municipio con mayor dotación – 2.179.029,12 euros–, seguido de Oleiros –2.078.321,50 euros–, Culleredo –1.861.687,17 euros–, Oza-Cesuras –1.380.970,30 euros– y Sada –1.092.202,19 euros–. “Volve ser o maior plan municipal das catro deputacións galegas, tanto en volume económico como en número de actuacións aprobadas”, concluyó Formoso.

José Ramón Rioboo

La Diputación de A Coruña da luz verde al mayor presupuesto de su historia

