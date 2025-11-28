HM A Coruña incorpora a la especialista en fertilidad Ana Pereda

La doctora especialista en fertilidad Ana Pereda

HM Fertility Center, la clínica de fertilidad del Grupo HM Hospitales, ha reforzado su equipo médico en A Coruña con la incorporación de la doctora Ana Pereda, especialista en fertilidad con una sólida trayectoria nacional e internacional.

Licenciada en Medicina y especializada en Reproducción Humana Asistida, la doctora Pereda cuenta con un máster en Reproducción y otro en Patología Mamaria, y ha desarrollado su carrera en centros de referencia como el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Su formación incluye estancias clínicas en Suiza (Université de Lausanne) y en Estados Unidos (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nueva York), donde profundizó en preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas. Actualmente, compagina su labor en HM Fertility Center A Coruña con su trabajo en el Chuac, donde coordina la Unidad de Repro-ducción, además de ser miembro de la Sociedad Española de Ginecología y de la Sociedad Española de Fertilidad.

El después de un cáncer de mama: “Hay gente joven con menopausia durante años” Más información

Para la doctora Pereda, la incorporación a HM Fertility Center constituye un reto: “Valoré especialmente que se trata de un equipo que ya conocía, con excelentes profesionales de experiencia contrastada y otros jóvenes, con muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien”.

HM Fertility Center cuenta con unos protocolos establecidos y absolutamente actualizados, tanto a nivel de estimulación como de técnicas a aplicar en consulta y laboratorio, y con equipos de última generación con ecografías 3D, biopsia embrionaria que se pueden hacer en el propio centro, equipos con time lapse que permiten monitorizar el desarrollo de los embriones o test genéticos endometriales, explican desde la clínica.

Asimismo, también realiza test genéticos preimplantacionales, que permiten identificar los embriones genéticamente sanos, lo que proporciona unas mejores tasas de embarazo y facilita evitar la transmisión de enfermedades hereditarias graves. “Se trata de un servicio totalmente puntero tanto en técnicas como en personal. Y todo en el mismo entorno hospitalario, donde la paciente, una vez conseguido el embarazo, puede continuar su seguimiento y salir de la Maternidad con su bebé en los brazos”, subraya la especialista de HM Hospitales.

El centro también renovará sus instalaciones, trasladando las consultas a un espacio específico a pie de calle, en las inmediaciones de la Maternidad HM Belén, mientras que el laboratorio y quirófanos permanecerán en el centro hospitalario. “Esto nos dará un entorno más amable y tranquillo para las pacientes, algo que es muy importante en este tipo de consultas, en las que el factor emocional tiene una gran relevancia”, indica la doctora Pereda.

Con la incorporación de la doctora Pereda, en HM Fertility Center en A Coruña se consolida un equipo estable compuesto por dos ginecólogos, dos embriólogas y dos fiv care, una figura profesional que acompaña, orienta y apoya a la paciente en todos aquellos aspectos del procedimiento que no son estrictamente médicos.

“En esta área de la medicina el aspecto emocional tiene mucha relevancia y, en este sentido, es importante establecer una relación de confianza con el profesional médico, que debe estar implicado, y ese es mi compromiso, para resolver todas las dudas que se generan en la consulta de fertilidad”, afirma la doctora Pereda.