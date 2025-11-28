Los fármacos de la esperanza para el alzhéimer: “Por fin vamos a poder frenarlo”

La doctora Celia Pérez Sousa, en los pasillos del Chuac Quintana

Una de cada tres personas mayores de 85 años va a tener alzhéimer. Así lo asegura la neuróloga del Chuac, Celia Pérez Sousa, unas cifras que, sin duda, asustan y ante las que la especialista asegura que “había que hacer algo”. La esperanza llega a modo de fármacos, que por primera vez actúan sobre la enfermedad, lo que abre un nuevo camino que permitirá ganarle, al menos, dos años a esta demencia –que no es poco–. Este y otros avances protagonizan estos días el Congreso de Afaco (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de A Coruña) con motivo de su 30 aniversario.

¿Cuántas personas afectadas puede haber en A Coruña?

Uno de los problemas que tenemos es que no es fácil de registrar. Había mucha heterogeneidad diagnóstica porque se confundía demencia senil, demencia, deterioro cognitivo, alzhéimer... Es un cajón de sastre. Ahora hemos conseguido ser más precisos en el diagnóstico. Pero sí que en Europa se han recogido datos que nos permiten a los demás hacer un extrapolación. Ahora mismo la estimación es que podríamos tener 7.000 casos de demencia entre los 600.000 habitantes del área sanitaria de A Coruña.

¿Estamos ante una pandemia?

Sí. Hablamos de una enfermedad muy frecuente que además se asocia con el envejecimiento. Con lo cual, es fácil deducir que en una población como la nuestra nos vamos a encontrar muchos casos. A partir de los 85 años, una de cada tres personas va a sufrir enfermedad de alzhéimer. El número de casos se va a duplicar en 2050 y a futuro, será más. Está claro que tenemos que hacer algo. No solo por el sufrimiento personal y familiar, sino porque esto va a generar un coste al sistema.

¿Qué implican los nuevos medicamentos de los que todo el mundo habla?

Los fármacos que había hasta ahora para el alzhéimer eran sintomáticos. Es decir, trataban de abordar ese triple eje de síntomas: cognitivos (memoria, lenguaje, orientación, etc.); funcionales (como pérdida progresiva de capacidad de hacer cosas, como ir a la calle solos, hacer la compra o cocinar) y conductuales (ansiedad, apatía, agresividad...). Además, todos eran muy parecidos en eficacia. Pero no modificaban la evolución.

¿Los nuevos sí lo harán?

Exacto. Por fin podemos decir que vamos a frenarlo. No son fármacos que van a mejorar la memoria ni a aliviar los síntomas. Pero sí que se observa en las personas que participaron en los ensayos clínicos que su declive se produce con más lentitud. Además, se aplican en fases muy tempranas. Con lo cual, conseguirían que esos estadios iniciales, que a lo mejor duran tres o cuatro años, se prolongarían a cinco o seis. Esos dos años que se ganan mejoran en calidad de vida, en sobrecarga del cuidador y en coste económico.

¿Ya se están usando?

En EEUU sí se están empleando ya, pero aquí estamos pendientes, tras la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos, de las negociaciones con el Ministerio.

¿Tienen efectos adversos?

Pueden producir inflamaciones o hemorragias cerebrales que, en un pequeño porcentaje de casos, pueden ser eventualmente graves o mortales. Hay que controlar bien a estos pacientes.

Mientras estos fármacos no llegan, ¿hay otros avances esperanzadores?

Quizás los avances tienen que ver con la prevención, con cosas que podemos hacer sobre el estilo de vida o corrección de factores de riesgo cardiovascular y de consumo de tóxicos. Prevenir no es garantía, pero reduce el riesgo de padecer una enfermedad.

¿Algún hábito que no parezca importante y que pueda marcar la diferencia?

Los médicos llevamos años peleándonos porque nuestros pacientes entiendan la importancia de afecciones como la hipertensión o el colesterol. Son cosas que no duelen. Y cuesta. El control es muy importante.

¿Y alguno menos conocido?

Algo muy interesante es el concepto de reserva cognitiva. Todavía venimos de una sociedad de posguerra donde los índices de analfabetismo eran altísimos. Y sabemos que eso ha influido negativamente en la cognición. Sí está demostrado que las personas que tienen un mayor nivel educativo, de alguna manera están protegidas o compensan el deterioro cognitivo cuando empieza a haber destrucción neuronal. No significa que todo el mundo tenga que tener estudios universitarios, sino una actividad intelectual ininterrumpida. Aprender siempre algo, leer, hacer los pasatiempos...

¿Es normal ser mayor y tener deterioro cognitivo?

No. No hay ningún deterioro cognitivo que sea inherente a la edad. Sí que existe un declive, igual que lo hay agilidad física, en el color del pelo, en el estado de la piel, de los huesos… Pero no un deterioro cognitivo.

¿Hay casos demencia en personas jóvenes?

La mayoría de los casos van a ir aumentando con la edad, pero eso no quiere decir que no haya casos a los 50. Es inusual, pero no imposible. Raro sería a lo mejor una persona con 30 años, que también los hay, porque las variantes genéticas empiezan a veces incluso antes. Pero estos casos a partir de los 50 años siempre los ha habido. Y, claro, impactan. Son personas que a veces aún tienen hijos pequeños a su cargo, están laboralmente activas, con muchos proyectos por delante o muchas responsabilidades a su cargo. Cuando aparece este diagnóstico, es muy impactante.