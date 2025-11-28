El nuevo pacto para la descentralización se fija en el modelo vasco, aunque con matices

Estudiantes de la facultad de Medicina del País Vasco, en una de sus prácticas clínicas Cedida

El nuevo pacto para la descentralización del grado de Medicina consensuado entre representantes de las Consellerías de Sanidade y Educación y rectores de las tres universidades públicas de Galicia parecía la opción más lógica para la Universidad de Santiago tras las solicitudes de implementar la titulación en sus respectivos campus en el caso de las ciudades de A Coruña y Vigo. El texto, “moi diferente en fondo e forma ao do 2015”, según el rector de la UDC, Ricardo Cao, profundiza en muchos de los aspectos que el primer acuerdo, firmado hace ya más de una década, no reflejaba. No obstante, el proceso de repartir la docencia teórica y práctica en otras ciudades de la comunidad no parece haber sido invención de ninguna de las urbes gallegas. De hecho, hace tiempo que en otros puntos de la geografía española utilizan este método.

El que más llamó la atención en Santiago de Compostela es el modelo vasco. En el País Vasco, la titulación de Medicina está descentralizada desde su creación. Sin embargo, y a diferencia de Galicia, la comunidad vasca solo cuenta con una universidad pública, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), un aspecto por el que, en caso de adaptar su modelo a Galicia, habría que rehacer por completo el Sistema Universitario Galego.

En cuanto al grado de Medicina, la UPV cuenta con una única facultad, pero con cinco unidades docentes. “En Leioa se imparten los tres primeros cursos de Medicina, además de los cinco de Odontología y los cuatro de Fisioterapia. Cuando los estudiantes llegan a cuarto, hay un sistema de polinomio, que se basa en la nota media que cada alumno ha tenido en los tres primeros cursos. De esta forma, se ponen en un listado y, en función de su nota, se pueden matricular antes y, así, tener más preferencia para escoger una de las cinco unidades docentes que acogen el segundo ciclo de la titulación: Basurto, Cruces y Galdakao –esta última opción solo tiene grupo de euskera–, en Vizcaya; San Sebastián, en Guipúzcoa, y Vitoria –solo grupo de castellano–, en Álava. Estas unidades docentes están anexas a cada uno de los respectivos hospitales universitarios en los que se realizan las prácticas clínicas”, explica Joseba Pineda miembro del comisionado de salud del rector de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y exdecano de Medicina de la entidad universitaria vasca.

Proceso aragonés

Otro de los modelos españoles en los que se reparte la docencia de Medicina en una misma comunidad y que también llamó la atención es Aragón, aunque su aplicación parece todavía más difícil el caso gallego. Hasta hace unos años, en la comunidad aragonesa se repartían los alumnos Zaragoza y Huesca a través de dos campus diferentes pero de una misma universidad, la Universidad de Zaragoza (Unizar). De esta forma, se realizaban los primeros cursos en Huesca y después terminaban todos en Zaragoza, y respectivamente. No obstante, a causa del incremento de plazas, el modelo aragonés adaptó una singularidad mayor: la creación de varias facultades iguales de una misma universidad.

Así, la Unizar se asegura de que los alumnos empiecen en la misma ciudad que acaban y, en este sentido, Medicina forma parte de la misma universidad pero se imparte en dos facultades diferentes. Por un lado, la de Medicina, que está en Zaragoza, y por otro, la de Ciencias de la Salud y del Deporte, ubicada en la capital oscense. Además, el próximo curso también se sumará una nueva en Teruel.

Según Pineda, ese es un modelo más complejo que el del País Vasco. “La integración dentro de una misma facultad facilita la coordinación. Aunque le damos mucha autonomía a las unidades docentes para que gestionen la planificación”. En el caso de Galicia, una única universidad lo gestiona mejor. Yo abogaría por una única universidad y una descentralización que dependiera del mismo órgano de gobierno”. 