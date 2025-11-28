El bar de A Coruña que podría inspirar una novela de espías

Rey y Armando Fuentes, hijo y padre, en el nuevo Picoteo de Emilia Pardo Bazán Carlota Blanco

Vamos a contarles una historia de otro tiempo, en la que la imaginación podría volar hasta un relato de espías al estilo de John Le Carré o Ian Fleming. El escenario, dos conocidos restaurantes del centro de A Coruña. Entre medias, y antes de revelar más datos, pensemos en la Guerra Fría, en la Unión Soviética, Fidel Castro, Cuba y hasta Emilia Pardo Bazán. No se asusten. No hay nada que temer, y sí mucho y muy bueno que disfrutar. Como gancho, piensen en una de las pocas personas de la ciudad que pueden presumir de ser filólogo ruso regentando uno de los espacios con más tirón del entorno de la plaza de Vigo.

Una taberna para los recuerdos: nace el nuevo Oslo Más información

Lo cierto es que todos los ingredientes posibles para vender la historia de Rey Fuentes y su padre Armando llevarían a algunos a pensar en una plaza de Vigo en blanco y negro, con conversaciones a escondidas e inquietantes mensajes secretos

El rey de la hostelería de Emilia Pardo Bazán: Jorge Otero convertirá Casa Pilar en una taberna castiza Más información

Sin embargo, entre la realidad y la ficción hay un trecho que obliga a revelar el ‘basado en una historia real’. En primer lugar, toca remontarse al año 2005, Armando arribó a la ciudad como tantos otros cubanos en busca de una oportunidad para emprender. Rey lo haría en 2009. Ese momento idóneo tardó seis años en aparecer y decidieron afrontarlo juntos. Era 2015 y nacía Entre 2, que en poco tiempo se ha convertido en uno de los referentes de la calle Emilia Pardo Bazán, donde muchos se preguntaban el porqué de la nutrida presencia de ucranianos. El tradicional ‘english spoken’ de los lugares turísticos va un paso más allá: en el Entre 2, y en el recién inaugurado Picoteo, se habla ruso como los zares. Y es ahí donde hay que volver a los años de un mundo dividido en bloques. “En Cuba teníamos una proximidad con la Unión Soviética y mi padre es filólogo en ruso, inglés y español, el fastidiado soy yo”, bromea Rey. .

Si el quién regenta Entre 2 y el nuevo Picoteo (locales contiguos) es digno de una película de espías, el cómo daría para una sitcom. Montar un negocio entre padre e hijo puede ser cuestión de necesidad, pero lanzarse a por el segundo ya es ‘vicio’. “Muchas veces discutimos y lo solucionamos con un vino”, confiesan orgullosos, después de haberse asentado, integrado y haber podido traer a toda su familia.

Tan cerca y tan lejos

A pesar de que comparten portal, Entre 2 Y Picoteo son apuestas totalmente diferentes, aunque la característica común es ser acogedores. De hecho, entre ambos locales la plantilla es de ocho trabajadores. “Entre 2 es familia, el restaurante de casa en el que la gente se siente a gusto con una comida casera”, matiza la propiedad, que ha concebido Picoteo como un complemento que se adapte a la zona. “Quiere potenciar el vermú, el afterwork y una carta variada con sándwiches cubanos, gildas, tablas de ibéricos o ensaladilla”, añade. Lo que es seguro es que esta última, la ensaladilla, será la más rusa de toda A Coruña.