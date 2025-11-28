El Ayuntamiento presenta la décima edición de 'Baixo o Mesmo Paraugas'

'Baixo o Mesmo Paraugas' Ayuntamiento de A Coruña

La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, presentó esta mañana en el Salón Real del Palacio Municipal a décima edición de 'Baixo o Mesmo Paraugas', iniciativa con la que la ciudad de A Coruña se suma, un año más, a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En la rueda de prensa estuvo acompañada por Ricardo Iglesias, gerente de ASPACE Coruña, en representación de las entidades impulsoras de la campaña.

Canosa recordó que el Ayuntamiento de A Coruña apoya esta iniciativa desde el año 2016, cuando echó a andar por impulso de ASPACE Coruña junto con otras entidades de la ciudad, y que a lo largo de esta década 'Baixo o Mesmo Paraugas' creció hasta integrar más de cien entidades sociales de toda Galicia, convirtiéndose en un símbolo de unidad y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Canosa recordó que desde la llegada de Inés Rey a la alcaldía el Ayuntamiento incrementó su aportación económica al tercer sector para impulsar también el trabajo de las entidades vinculadas con la ayuda a la discapacidad.

En esta edición, que celebra su décimo aniversario, la campaña adopta el lema #Gente10, con el que se rinde homenaje a las personas con discapacidad, a sus familias, a las profesionales, al voluntariado y a las entidades que sostienen el proyecto año tras año. La concejala subrayó que el apoyo municipal se concreta “sobre todo, en el compromiso de avanzar hacia una ciudad accesible y con igualdad real de oportunidades”.

El acto central tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre, a las 11.30 horas, en la explanada del Parrote, donde se dará lectura a un manifiesto conjunto y el vecindario será invitada a alzar sus paraguas de colores como gesto de apoyo a la inclusión. A continuación, está prevista una marcha por las calles del centro de la ciudad, convirtiendo el espacio urbano en un escenario compartido de celebración de la diversidad y de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad.

En la presentación de esta mañana participaron también representantes de las entidades de discapacidad, que pusieron en valor el trabajo en red y la visibilidad que les acerca una acción colectiva como esta. Canosa cerró la rueda de prensa invitando a la ciudadanía a sumarse a la jornada.