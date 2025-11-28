Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Ayuntamiento presenta la décima edición de 'Baixo o Mesmo Paraugas'

Redacción
28/11/2025 17:46
'Baixo o Mesmo Paraugas'
'Baixo o Mesmo Paraugas'
Ayuntamiento de A Coruña
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, presentó esta mañana en el Salón Real del Palacio Municipal a décima edición de 'Baixo o Mesmo Paraugas', iniciativa con la que la ciudad de A Coruña se suma, un año más, a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En la rueda de prensa estuvo acompañada por Ricardo Iglesias, gerente de ASPACE Coruña, en representación de las entidades impulsoras de la campaña.

Canosa recordó que el Ayuntamiento de A Coruña apoya esta iniciativa desde el año 2016, cuando echó a andar por impulso de ASPACE Coruña junto con otras entidades de la ciudad, y que a lo largo de esta década 'Baixo o Mesmo Paraugas' creció hasta integrar más de cien entidades sociales de toda Galicia, convirtiéndose en un símbolo de unidad y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Canosa recordó que desde la llegada de Inés Rey a la alcaldía el Ayuntamiento incrementó su aportación económica al tercer sector para impulsar también el trabajo de las entidades vinculadas con la ayuda a la discapacidad.

En esta edición, que celebra su décimo aniversario, la campaña adopta el lema #Gente10, con el que se rinde homenaje a las personas con discapacidad, a sus familias, a las profesionales, al voluntariado y a las entidades que sostienen el proyecto año tras año. La concejala subrayó que el apoyo municipal se concreta “sobre todo, en el compromiso de avanzar hacia una ciudad accesible y con igualdad real de oportunidades”.

El acto central tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre, a las 11.30 horas, en la explanada del Parrote, donde se dará lectura a un manifiesto conjunto y el vecindario será invitada a alzar sus paraguas de colores como gesto de apoyo a la inclusión. A continuación, está prevista una marcha por las calles del centro de la ciudad, convirtiendo el espacio urbano en un escenario compartido de celebración de la diversidad y de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad.

En la presentación de esta mañana participaron también representantes de las entidades de discapacidad, que pusieron en valor el trabajo en red y la visibilidad que les acerca una acción colectiva como esta. Canosa cerró la rueda de prensa invitando a la ciudadanía a sumarse a la jornada.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Alumnas del CPR Plurilingüe Montespiño emulan las obras de Sotomayor

La exposición de Sotomayor cobra vida en un taller didáctico con alumnas de Montespiño
Redacción
Concurso de tapas de Carral

Carral celebra su certamen Tapeando del 5 al 8 de diciembre
Redacción
El ideal gallego

El Alfonsetti de Betanzos acoge este sábado un desfile de moda de ceremonia y eventos
Redacción
AFACO cierra su congreso con una llamada urgente a la investigación

AFACO cierra su congreso con una llamada urgente a la investigación del alzhéimer
Redacción