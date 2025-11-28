Mi cuenta

A Coruña

Dos detenidos como presuntos autores del incendio mortal de la Sagrada Familia, en A Coruña

Según fuentes policiales, se enfrentan a cargos de homicidio al manipular el cableado eléctrico que provocó la muerte de una persona y el traslado grave de otra

Dani SánchezAbel Peña
Dani Sánchez y Abel Peña
28/11/2025 10:08
Incendio calle San Isidoro
Incendio calle San Isidoro
Javier Alborés
Dos personas han sido detenidas por su presunta participación en el incendio mortal registrado en la tarde de ayer en el barrio de la Sagrada Familia, en A Coruña. 

Incendio calle San Isidoro
Incendio calle San Isidoro
Javier Alborés

Según pudieron confirmar fuentes policiales, los detenidos se enfrentan a cargos por homicidio imprudente ya que un testigo pudo confirmar que estos se encontraban manipulando el cuadro eléctrico en el momento en el que se produce el incendio. 

Los detenidos son un vecino del tercero y el electricista al que había llamado porque no tenía luz. La policía está investigando este hecho después de que los vecinos asegurasen que el electricista no estaba dado de alta.

Los bomberos intervienen en un incendio en la calle San Isidoro

Muere una persona y otra resulta herida de gravedad en un incendio en A Coruña

Más información

El fuego, que se declaró pasadas las 17.45 horas, provocó la muerte de un hombre de 62 años de edad y el traslado al Chuac de una mujer en estado grave, ambos por inhalar el humo al tratar de huir del inmueble del número 58 de la calle San Isidoro. 

Incendio calle San Isidoro
Incendio calle San Isidoro
Javier Alborés

Además, el incendio obligó a desalojar a más de una treintena de vecinos, de los cuales un total de 19 fueron trasladados al pabellón de la Sagrada Familia, para que posteriormente fueran realojados en entidades sociales de la ciudad.

