Este diario informaba hace 25 años de una curiosa propuesta: la de pintar la refinería de Repsol de colores cálidos para reducir su impacto medioambiental en el entorno. La iniciativa contaba con el sello de los artistas César Portela y Agustín Ibarrola. Hace 50 años, el periódico se hacía eco de los problemas derivados de diversos tapones en las calles de la ciudad, especialmente en la zona de la ronda de Outeiro. El Deportivo también preocupaba a los coruñeses de hace 75 años: su derrota 0-3 en Riazor, en un partido plagado de lesionados y mala fortuna, desilusionó a la hinchada blanquiazul. Hace 100 años, un accidente laboral protagonizó las noticias locales: un choque de vehículos se saldó con un herido grave que hubo que hospitalizar.

Hace 25 años | Ibarrola propone pintar la refinería con colores vivos

Hacer de la refinería una obra de arte no es imposible. La propuesta del Premio Nacional de arquitectura César Portela para la ejecución del parque Atlántico contempla convertir la factoría de Repsol en una explosión de color, de la mano del pintor y escultor Agustín Ibarrola, para reducir su impacto medioambiental en el entorno. Sus chimeneas y depósitos se transformarían en objetos de diseño, abandonando su imagen fría e industrial y dando paso a un paisaje multicolor. La propuesta de Portela, que compite con otras tres firmas para regenerar Bens incluye itinerarios ecuestres, rutas turísticas por tierra y mar, un santuario en O Portiño, merenderos, restaurantes, un mirador acristalado, un jardín japonés, dos nuevas casas (la de los pájaros y la de las mariposas) y un parque temático. El parque Atlántico soñado por César Portela consiste en recuperar un entorno de casi tres millones de metros cuadrados reduciendo el impacto medioambiental.

Hace 50 años | El Deportivo, en una tarde infortunada, es vencido

La adversidad es siempre un “jugador” temible en el fútbol. Nada se puede hacer frente a este elemento contrario, porque no es posible marcarle ni jugarle adecuadamente, y el pasado domingo, 26 de noviembre de 1950, el Deportivo tuvo que luchar mucho más contra su adversidad que contra el Sevilla, que le ganó 0-3 en Riazor. Hubo varias circunstancias, factores básicos de esa adversidad, que influyeron de forma decisiva en el resultado final del encuentro. La desastrosa actuación de Pita, la lesión de Botana y el fallo de Franco al ejecutar el penalty con que había sido castigado el Sevilla cuando el marcador señalaba un uno cero en contra del Deportivo. Desde que en las primeras horas se supo que Acuña no podría alinear frente al Sevilla, la incertidumbre cundió entre los miles de aficionados coruñeses que no confiaban en el portero suplente, Pita.

Hace 75 años | Varios tapones en la ronda de Outeiro

Existen en la actualidad, a 28 de noviembre de 1975, varios tapones que cierran algunas calles coruñesas y uno de los más importantes es el que corta la marcha de la Ronda de Outeiro, impidiéndole cruzar la avenida de Finisterre, a la altura del número 268, donde el tapón es doble, a derecha e izquierda, impidiendo no solo la continuidad de esa calle ancha que es la Ronda, sino también el que surja allí una plaza abierta a modo de pulmón en una zona donde el milímetro cuadrado se aprovechó más que el metro para levantar gigantescos edificios con calle para liliputienses. Claro que existen otros muchos tapones en la ciudad, y bien que tardan en caer, pero éste es especialmente significativo en la zona por lo mucho que supondría su desaparición. La información es bien elocuente: el doble tapón, visto desde arriba de la Ronda de Outeiro, corta donde aparcan los coches, y abajo, corta la avenida de Finisterre y el tapón que tiene subiendo a la derecha.

Hace 100años | Un herido grave en un accidente en el trabajo

Ayer, 28 de noviembre de 1925, ocurrió un sensible accidente en el muro de la Palloza, del que resultó gravemente herido un obrero. El hecho ocurrió así: a las nueve y un minutos de la mañana el obrero Vicente Brandariz López se hallaba trabajando dentro de una vagoneta que estaba sola en la vía del Muro. De pronto un tranvía que iba a buscar mercancías para llevarlas a la estación del ferrocarril dio un violento topetazo a la vagoneta, saliendo despedido el infortunado obrero y cogiéndole debajo la pierna izquierda, fracturósela. Rápidamente y en una furgoneta del señor Rey fue trasladado al hospital, en cuyo establecimiento los médicos de guardia le apreciaron la fractura total de la pierna, calificando su estado de grave. En vista de esto quedó hospitalizado, ocupando la cama número diez de la planta primera del complejo.