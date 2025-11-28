Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

David Bisbal agota las entradas para su concierto en A Coruña

Redacción
28/11/2025 12:55
David Bisbal en concierto
El Ideal Gallego
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El furor por David Bisbal continúa creciendo y así ha quedado demostrado una vez más. Las entradas para su próximo concierto en A Coruña se han agotado en tiempo récord. El artista almeriense, uno de los más queridos del panorama musical español, vuelve a enamorar al público gallego con una cita que promete ser inolvidable. 

El concierto, que forma parte de su nueva gira nacional, tendrá lugar en Coliseum, donde Bisbal interpretará algunos de sus grandes éxitos, así como los temas más recientes de su último trabajo discográfico. La organización ha señalado que la velocidad con la que se vendieron las entradas superó todas las expectativas, reflejando el enorme apoyo de sus seguidores. 

Tras conocer la noticia del sold out, David Bisbal expresó su agradecimiento en redes sociales, destacando la ilusión que le hace volver a una ciudad que “siempre lo recibe con los brazos abiertos”. 

Los fans que no han conseguido entrada aún mantienen la esperanza de que se anuncie una segunda fecha, aunque por el momento no se ha confirmado ninguna ampliación.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Las exmonjas de Belorado vendían por internet obras de arte del convento de gran valor
EFE
Miguel Lorenzo, portavoz del PP de A Coruña, charla con vecinos de Os Mallos

Las quejas de los vecinos de Os Mallos: problemas de seguridad, drogas y falta de aparcamiento
Redacción
La doctora especialista en fertilidad Ana Pereda

HM A Coruña incorpora a la especialista en fertilidad Ana Pereda
Redacción
El ideal gallego

Oleiros donará la recaudación de un día de la pista de hielo a la investigación del cáncer infantil
Noela Rey Méndez