David Bisbal agota las entradas para su concierto en A Coruña

David Bisbal en concierto El Ideal Gallego

El furor por David Bisbal continúa creciendo y así ha quedado demostrado una vez más. Las entradas para su próximo concierto en A Coruña se han agotado en tiempo récord. El artista almeriense, uno de los más queridos del panorama musical español, vuelve a enamorar al público gallego con una cita que promete ser inolvidable.

El concierto, que forma parte de su nueva gira nacional, tendrá lugar en Coliseum, donde Bisbal interpretará algunos de sus grandes éxitos, así como los temas más recientes de su último trabajo discográfico. La organización ha señalado que la velocidad con la que se vendieron las entradas superó todas las expectativas, reflejando el enorme apoyo de sus seguidores.

Tras conocer la noticia del sold out, David Bisbal expresó su agradecimiento en redes sociales, destacando la ilusión que le hace volver a una ciudad que “siempre lo recibe con los brazos abiertos”.

Los fans que no han conseguido entrada aún mantienen la esperanza de que se anuncie una segunda fecha, aunque por el momento no se ha confirmado ninguna ampliación.