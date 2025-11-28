Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña tiene más población que el 60% de las urbes que impartirán Medicina en 2026

Galicia es la única comunidad con más de una universidad pública, pero con tan solo una facultad médica

Dani Sánchez
Dani Sánchez
28/11/2025 06:00
mapa ciudades españolas con menos población que A coruña que impartirán Medicina en 2026
Mapa de las ciudades españolas con menos población que A Coruña que impartirán Medicina en el año 2026
FUENTE: Elaboración propia
Tras varios meses en los que tanto Universidad de Santiago de Compostela (entidad que acoge la única facultad de Medicina de Galicia) como Xunta insistieron en que la propuesta de implementar una nueva facultad en A Coruña –y a la que después se sumó Vigo– no era la idónea, desde Santiago consiguieron que UDC y UVigo aparcasen su idea de llevar a cabo la propuesta del grado gracias a la elaboración de un nuevo acuerdo para la descentralización, diez años después de redactar el primero. No obstante, la posibilidad de añadir la titulación a la oferta formativa de la entidad educativa herculina podría resurgir de nuevo. Todo ello lo decidirá el Consello de Goberno de la USC, que se reunirá esta mañana y, tras el no del alumnado y profesorado de la facultad, tendrá que valorar qué es lo más positivo para la docencia médica en la comunidad. En el caso de que A Coruña vuelva al plan de implementar el título, ya llegaría tarde. Por lo menos comparado con el resto de regiones de la geografía nacional. De hecho, el 60% de las ciudades españolas que imparten el grado o lo harán a partir de 2026 tienen menos población que la urbe herculina.

Estudiantes de la facultad de Medicina del País Vasco, en una de sus prácticas clínicas

El nuevo pacto para la descentralización se fija en el modelo vasco, aunque con matices

Más información

El Instituto Nacional de Estadística (INE) comunicó ayer que A Coruña alcanzó la cifra de 251.543 habitantes, el dato de población más elevado en décadas. De esta forma, los datos del INE muestran que la ciudad inició un cambio de tendencia en el 2015, cuando la población era casi de 8.000 habitantes menos. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, explicó que esta evolución responde a varios factores, entre ellos, que “A Coruña se consolidó como una ciudad de oportunidades, desarrollo empresarial y de creación de empleo”. Parte de ese potencial es el que vio el rector de la UDC, Ricardo Cao, el pasado mes de abril para tomar la decisión, junto a su Consello de Goberno, de iniciar los trámites para implementar el grado de Medicina en A Coruña a partir del curso 2027-28 en la ciudad.

Rueda, tras la reunión del Consello de esta mañana

Rueda pide "seriedad" y "coherencia" a Inés Rey sobre la Facultad de Medicina

Más información

En la actualidad imparten este título 53 universidades en todo el país, 31 de ellas públicas. Son 27 urbes españolas las que acogen el grado, que ascenderán a 31 durante el próximo curso con la puesta en marcha de Medicina en Teruel, Logroño, Burgos y León. Aunque en el caso de la ciudad aragonesa será en su campus pero de la Universidad de Zaragoza, que también cuenta con facultades de este título en la capital maña y en Huesca.

Reunión del Consello de Docencia Clínica

El nuevo pacto de Medicina deja a A Coruña sin facultad hasta 2029

Más información

Gracias a la implementación del grado en esas ciudades, serán un total de 17 las que acojan el grado con menos población en sus urbes que A Coruña. Algunas de ellas, como precisamente Santiago de Compostela, con menos de la mitad. Otras, como la propia Teruel, con hasta seis veces menos los habitantes que cifra el INE del padrón municipal de la ciudad coruñesa.

Cataluña es una de las regiones españolas en las que se imparte la titulación en todas sus provincias

De hecho, en caso de que A Coruña pueda tener una facultad médica, solo será una más entre las 25 universidades que desde 2009 sumaron dicho grado a su oferta formativa. De hecho, Galicia es la única comunidad autónoma de España que cuenta con más de una universidad pero con tan solo una facultad de Medicina. Algunas regiones, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, imparten la carrera en todas sus provincias. En el caso catalán, tres de las cuatro tienen menos habitantes que A Coruña (Tarragona (134.515), Girona (101.852) y Lleida (138.956); y en el caso valenciano, Castellón, con 75.000 personas menos que el padrón municipal coruñés.

Ricardo Cao, en el Rectorado de la Universidad de A Coruña

A Coruña, a la espera de una descentralización de Medicina más debilitada que nunca

Más información

También que el 50% de las ciudades que impartirán el grado el próximo mes de septiembre de Andalucía (Huelva, Cádiz y Granada) y en Castilla y León (León y Burgo s). De esta forma, en la cornisa cántabrica solo el País Vasco tiene ciudades con más habitantes que la herculina que den esta titulación en sus aulas. Es el caso de Bilbao, aunque la sede principal está en Leioa, a diez kilómetros de la capital bilbaína. También Vitoria, aunque, sumado a San Sebastián, ténicamente no imparten Medicina en su totalidad, solo son multicampus que ejercen la docencia en el segundo ciclo de la carrera.

En total, son 27 ciudades las que acogen el grado, que ascenderán a 31 a partir del próximo curso

una gran respuesta ante el auge de la enseñanza privada

  Otra de las razones que motivó al rector a empezar el proceso para que A Coruña pueda tener, a partir de 2027, una facultad de Medicina, fue el gran auge en la enseñanza privada. De hecho, solo en lo que la Medicina respecta, dos nuevas universidades privadas se sumarán a la lista de las 53 que ofrecen el grado en todo el país a partir del próximo año: la Universidad de San Jorge, en Zaragoza, y la Universidad CEU Fernando III, en Sevilla. En la reunión de Consello de Goberno que anunció la solicitud de esta titulación el pasado mes de abril, una de las frases que más llamó la atención fue la de uno de sus miembros, quien expresó que “A Coruña va a tener facultad de Medicina, ahora solo falta saber si será pública o privada”. Eso hizo que el rector apostase todavía más por la posibilidad de que la ciudad acogiese el grado. Tras el nuevo pacto para la descentralización, este proceso se aparcó, pero eso sí, incluyendo en el texto varias cláusulas en las que se ofrecían garantías ante la aparición de entidades que tengan la intención de implementar esta carrera en la urbe. Ahora solo falta saber si este proceso de descentralización seguirá en pie. La UDC aprobó por unanimidad el texto y, aunque Santiago y Vigo se reúnan esta mañana con este aspecto en el orden del día, en la capital gallega no parecen verlo con tan buenos ojos.

