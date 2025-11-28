Cortes de tráfico en A Coruña por el encendido de las luces de Navidad

Luces de Navidad en La Marina Carlota Blanco

El Ayuntamiento de A Coruña ha decidido realizar varios desvíos de tráfico este viernes con motivo del encendido de las luces de Navidad, que protagonizará desde las 19.00 horas el exdeportivista Bebeto.

Así, la circulación del transporte urbano, del mismo modo que la del autobús que une el centro con el aeropuerto de Alvedro, los taxis y los residentes en la zona de La Marina, será desviado por el túnel de María Pita a partir de las 17.45 horas.

Esta medida, tomada por motivos de seguridad ante la gran cantidad de peatones que se esperan en la zona, obligará a modificar su recorrido a varias líneas del bus urbano de A Coruña: 1, 2, 2A, 3, 5, 7, 17, 23 y 23 A.

El tráfico se restablecerá una vez que las condiciones de seguridad lo permitan, confirman desde la Policía Local de A Coruña.