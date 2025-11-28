Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Cortes de tráfico en A Coruña por el encendido de las luces de Navidad

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
28/11/2025 11:43
Luces de Navidad en La Marina
Luces de Navidad en La Marina
Carlota Blanco
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El Ayuntamiento de A Coruña ha decidido realizar varios desvíos de tráfico este viernes con motivo del encendido de las luces de Navidad, que protagonizará desde las 19.00 horas el exdeportivista Bebeto

Bebeto encenderá la Navidad en A Coruña el 28 de noviembre

Más información

Así, la circulación del transporte urbano, del mismo modo que la del autobús que une el centro con el aeropuerto de Alvedro, los taxis y los residentes en la zona de La Marina, será desviado por el túnel de María Pita a partir de las 17.45 horas. 

Universitarios bajando del autobús |

¿Cómo llegar al encendido de las luces de Navidad de A Coruña?

Más información

Esta medida, tomada por motivos de seguridad ante la gran cantidad de peatones que se esperan en la zona, obligará a modificar su recorrido a varias líneas del bus urbano de A Coruña: 1, 2, 2A, 3, 5, 7, 17, 23 y 23 A.

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Más información

 El tráfico se restablecerá una vez que las condiciones de seguridad lo permitan, confirman desde la Policía Local de A Coruña.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Cárcel de Soto del Real

Ábalos y Koldo pasan juntos en una misma celda su primera noche en Soto del Real
EFE
El ideal gallego

El dueño de Sargadelos impone un ERTE de 15 días a 86 empleados y dice que dimite de sus "funciones ejecutivas"
EP
marineda city

Así será la Navidad en Marineda City
Redacción
Vecinos a la puerta del edificio incendiado en la calle de San Isidoro

Los vecinos del edificio incendiado en la Sagrada Familia recogen cosas de sus viviendas
Redacción