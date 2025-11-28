Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Carlos Lage y María Lamas, talento vocal en ‘prime time’ desde Meicende y A Coruña

Noelia Díaz
Noelia Díaz
28/11/2025 06:50
María Lamas posa ante la estatua y el mural dedicado a Pucho Boedo en O Ventorrillo
María Lamas posa ante la estatua y el mural dedicado a Pucho Boedo en O Ventorrillo
QUINTANA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Carlos Lage y María Lamas son la representación coruñesa en la séptima edición del concurso ‘A Liga dos cantantes extraordinarios’, que comenzó el pasado día 15 y que se emite cada sábado en ‘prime time’ en la Televisión de Galicia (TVG). Desde Meicende y A Coruña, los dos jóvenes aspiran a alzarse con el título de mejor voz de la comunidad y lograr el premio final, la grabación de una maqueta con el productor Iago Pico –que ha trabajado con Tanxugueiras o Carolina Rubirosa, entre otros–. 

Ambos trabajan ya en el mundo de las verbenas, explican. Carlos Lage (30 años), cantante de la orquesta Marbella, lleva desde los 17 ligado al espectáculo y ha pasado por formaciones como Fania Blanco Show e Israel. “Siempre escuchaba a mi madre cantar en casa, me ponía todo tipo de música pero lo que más me atrae es el flamenco pop. Soy fan de artistas como Alejandro Sanz o Antonio José, pero en general toda la música española”, explica. 

El cantante de Meicende Carlos Lage
El cantante de Meicende Carlos Lage
N.D.

María Lamas (27 años), por su parte, canta en el grupo Alaska desde 2022 y tiene influencias de Malú o India Martínez. “Estudié Educación Infantil pero me gustaría dedicarme a la música, es mi pasión desde pequeña y a mi alrededor siempre me dijeron que acabaría cantando. En el concurso estamos cogiendo experiencia ante las cámaras, que no es lo mismo enfrentarse al público en una verbena que allí, con varios expertos juzgándote. Siempre sales con más nervios”, indica la vecina del barrio de Eirís, que domina el ‘quejío’ en sus interpretaciones.

Una pequeña familia

Lito Garrido, de la orquesta Panorama, es el padrino de Carlos Lage, mientras que Diego Barbazán, de Olympus, es el de María Lamas. “Hemos formado una pequeña familia con los otros concursantes y estamos aprendiendo mucho”, señala el arteixano, y su compañera apostilla que el jurado suele darles temas de registros diferentes a los suyos, “con los que salir de la zona de confort”. 

Aseguran que lo de cantar les viene de toda la vida: “En mi familia hay vídeos míos bailando y cantando en pañales”, destaca la joven, mientras que Carlos Lage apunta que solía cantar mientras sus padres tomaban el café en el bar de siempre: “Los clientes me regalaban cosas, les parecía tierno”, dice el cantante, que también se ha formado recientemente como barbero. 

Ángel Mosquera, natural de Caión (A Laracha), se proclamó ganador de la edición anterior, en la que Kelly Tajes, farmacéutica y vecina de Cambre, quedó segunda. Lage y Lamas compiten ahora contra Lucía Escuredo, Diego Meza, Virginia Cruz, Yey González, Sabela Dopico y David Castro en la edición de ‘A Liga dos cantantes extraordinarios’ con los concursantes más jóvenes.

Kelly, a farmacéutica de Cambre que aspira a ser a mellor voz de Galicia

Más información
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Rey y Armando Fuentes, hijo y padre, en el nuevo Picoteo de Emilia Pardo Bazán

El bar de A Coruña que podría inspirar una novela de espías
Guillermo Parga
Dolores López-Menéndez, con su nuevo libro 'Ardentía 1890' y ataviada con las pulseras

López-Menéndez publica su nuevo 'Episodio Nacional', sobre el naufragio del 'Serpent'
Óscar Ulla
Xoel López, en la inauguración de la exposición por el aniversario de 'Atlántico' en 2022

Xoel López | "A ver si es verdad que del lodo crecen las flores más altas y el Dépor vuelve otra vez a donde pertenece"
Óscar Ulla
mapa ciudades españolas con menos población que A coruña que impartirán Medicina en 2026

A Coruña tiene más población que el 60% de las urbes que impartirán Medicina en 2026
Dani Sánchez