Cañas de Estrella Galicia a 1 euro y cubatas a 4 en A Coruña (y no es Black Friday)
El sueño de toda una generación de profesionales de la noche se hace realidad en el aniversario de un local de Riazor
No hace demasiado tiempo, los jueves universitarios comenzaban en muchos locales con una promoción de cañas a un euro. Sin embargo, hoy en día eso suena tan nostálgico como una camiseta del Dépor de Rox. Durante un día completo, y por una causa solidaria, un local de Manuel Murguía ha decidido hacer realidad este sábado el sueño de muchos cerveceros, y profesionales de la fiesta, con una lista de precios propia de los últimos tiempos de la peseta: cañas a un euro, cubatas de Ron Legendario a 4 o godello y rioja a 1,5.
Se trata de la celebración del séptimo aniversario del Creedence Rock Bar, uno de esos locales con fenómeno fan y una legión de fieles. Hace dos años ya consiguieron reunir 2.000 euros en favor del Banco de Alimentos, y esta tarde la intención es superar una cifra en favor de una asociación benéfica. De hecho, la pérdida reciente de una clienta y amiga ha llevado a esa iniciativa.
El horario será de 13 a 16.00 y de 18.30 horas a fin de existencias. Que no cunda el pánico: solamente de grifos de Estrella Galicia habrá más de 1.000 litros (Estrella Galicia, 1906, 0´0 y tostada).