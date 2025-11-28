Cañas de Estrella Galicia a 1 euro y cubatas a 4 en A Coruña (y no es Black Friday)

La propiedad de Creedence Bar, en Riazor Quintana

No hace demasiado tiempo, los jueves universitarios comenzaban en muchos locales con una promoción de cañas a un euro. Sin embargo, hoy en día eso suena tan nostálgico como una camiseta del Dépor de Rox. Durante un día completo, y por una causa solidaria, un local de Manuel Murguía ha decidido hacer realidad este sábado el sueño de muchos cerveceros, y profesionales de la fiesta, con una lista de precios propia de los últimos tiempos de la peseta: cañas a un euro, cubatas de Ron Legendario a 4 o godello y rioja a 1,5.

Se trata de la celebración del séptimo aniversario del Creedence Rock Bar, uno de esos locales con fenómeno fan y una legión de fieles. Hace dos años ya consiguieron reunir 2.000 euros en favor del Banco de Alimentos, y esta tarde la intención es superar una cifra en favor de una asociación benéfica. De hecho, la pérdida reciente de una clienta y amiga ha llevado a esa iniciativa.

El horario será de 13 a 16.00 y de 18.30 horas a fin de existencias. Que no cunda el pánico: solamente de grifos de Estrella Galicia habrá más de 1.000 litros (Estrella Galicia, 1906, 0´0 y tostada).