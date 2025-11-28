Así será la Navidad en Marineda City

Encendido de las luces de Navidad en Marineda City Germán Barreiros

Marineda City inauguró este jueves la Navidad de la mano de Rock en Familia con un concierto que llenó el centro comercial de música en directo uniendo a grandes y pequeños en torno a los grandes himnos del rock&roll. El encendido de la iluminación de Marineda City marca, como cada año, el inicio de su programación de actividades para estas fechas, una agenda diseñada para ofrecer propuestas divertidas para toda la familia, acciones inclusivas y solidarias y experiencias únicas.

Galería Encendido de luces navideñas en Marineda City Ver más imágenes

El centro comercial ha organizado para estas navidades una amplia programación de espectáculos para todos los públicos. Así, entre el 5 de diciembre y el 30 diciembre, a las 17horas, la plaza Emilia Pardo Bazán (planta baja frente a Zara) acogerá quince shows de teatro, magia y circo pensados para disfrutar en familia.

Entre las propuestas escénicas estarán el mago Joshua Kenneth, la artista Patty Diphusa, el payaso Rogelio, el espectáculo sobre ruedas “Cabicivai” o el show de teatro callejero de Ghazafelhos.

Además, la tarde del 30 de diciembre, desde las 17 horas, los más pequeños de la casa podrán despedir el año por adelantado con las pre-campanadas de Marineda City, en una divertida fiesta que contará con Siamiss DJ y sus bailarines, así como con la presencia de los protagonistas de la serie infantil Los Wawies, que pondrán a todas las familias a bailar con canciones navideñas y los temas del momento.

Además, Marineda City acoge la exposición Bodies Evolution, que se puede visitar en la planta 1 hasta el 11 de enero. Se trata de la muestra más impactante sobre la anatomía humana con ocho cuerpos y más de 100 órganos reales presentados de manera didáctica para descubrir y entender mejor el funcionamiento del cuerpo humano.

Y en la plaza exterior se instalará Mundo Ocio, con una gran carpa con multitudes de actividades para que los más pequeños disfruten y se diviertan con sus personajes de dibujos favoritos.

La Navidad en Marineda tendrá un enfoque especial en la solidaridad. El centro contará con un gran árbol de Navidad en cuyas bolas los visitantes podrán depositar sus deseos y por cada uno Marineda City donará 1 euro a la Fundación Meniños. Como en años anteriores, el centro apostará por ofrecer unas navidades inclusivas, poniendo a disposición de las familias encuentros con Papá Noel y los Reyes Magos en espacios libres de ruido para que todos los niños y niñas tengan oportunidad de hacer llegar sus ilusiones a los personajes más queridos de la Navidad.

Además, la plaza exterior de Marineda City albergará hasta el 11 de enero su tradicional mercado navideño con puestos de artículos de artesanía tradicional. Y se suman todas las nuevas tiendas que han abierto sus puertas recientemente y en las que los clientes podrán encontrar, de cara a sus compras navideñas, las mejores marcas de moda, electrónica, deporte, decoración y hogar.

Por otra parte, la Navidad y la moda se darán la mano gracias a la colaboración entre Marineda City y la marca tendencia de origen gallego con punto de venta en el centro comercial Cero de Costa, que han creado una edición especial Navidad de sus ya icónicas sudaderas. Este modelo se sorteará en los canales de redes sociales de Marineda City.

Marineda City abre todos los días de 10.00 horas a 22.00 horas incluyendo los siguientes domingos y festivos: 30 de noviembre y 6, 8, 14, 21 y 28 de diciembre de 2025. La restauración y los locales de ocio están abiertos todos los días hasta las 00.00 horas.