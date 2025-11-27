Una mujer resulta lesionada en A Coruña tras mediar en una pelea entre dos jóvenes

Urgencias Chuac Pedro_Puig

Una mujer ha resultado lesionada en A Coruña tras mediar en una pelea entre dos jóvenes, según han informado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

Los hechos se produjeron el miércoles en el barrio de Labañou donde se registró una reyerta entre dos muchachos. La señora intervino para separar y uno de los agresores la empujó.

Fuentes policiales han confirmdo que fue trasladada al complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) para una valoración. A la llegada de los agentes, el atacante ya no estaba allí.

Por el momento no hay denuncia aunque desde la Policía Nacional se ha confirmado que los hechos se produjeron al meterse la mujer "en el medio" para separar a los dos jóvenes.