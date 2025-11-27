Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Muere una persona y otra resulta herida de gravedad en un incendio en A Coruña

El suceso, que ocurrió en la calle San Isidoro, obligó a desalojar a los vecinos del edificio

Dani Sánchez
Dani Sánchez
27/11/2025 18:55
Los bomberos intervienen en un incendio en la calle San Isidoro
Los bomberos intervienen en un incendio en la calle San Isidoro
Javier Alborés
 Una persona ha fallecido y otra ha resultado gravemente herida por quemaduras tras un incendio registrado en la tarde de este jueves en un edificio de la calle San Isidoro. Cuando llegaron al lugar, los servicios de emergencia y varias dotaciones de Bomberos tan solo han podido certificar la muerte de uno de los vecinos. A otro de ellos, lo han trasladado al Chuac.

Los hechos se produjeron en torno a las 17.45 horas de este jueves. Tras la llamada de una pareja por ruidos raros y mucho humo en el interior del inmueble del barrio de la Sagrada Familia, los Bomberos acudieron al lugar cargando extintores para intentar sofocar las llamas, que provenían del cableado eléctrico de la fachada del edifico. A su llegada, encontraron a dos personas inconscientes por inhalación de humo.

Tras más de dos horas de intervención en las que, gracias a la grúa que portan los camiones de Bomberos, pudieron desalojar a algunas de las personas que no habían salido del edificio, han terminado de extinguir el fuego. Al lugar también se desplazaron efectivos del 061 y varias patrullas de la Policía Nacional.

