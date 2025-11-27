Un exempleado de un banco de Betanzos acepta dos años de cárcel por estafar 160.000 euros a una fallecida

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

Un exempleado de una entidad bancaria en Betanzos, acusado de un delito de estafa agravada continuada en relación con otro de falsedad de documento mercantil para obtener el dinero de una fallecida, ha aceptado dos años de prisión, así como el pago de una multa de 1.350 euros.

Lo ha hecho tras un acuerdo entre el Ministerio Público, la acusación particular y la defensa al reconocer los hechos el procesado y pactarse una rebaja de la pena por incluir la atenuante de reparación del daño al haber consignado 161.721,26 euros, cantidad de la cual se había adueñado el encausado.

Asimismo, el abogado del ya condenado ha solicitado la suspensión de la prisión, petición que la fiscal y la jueza aceptaron con la condición de que el hombre pague la multa en los plazos pactados y no cometa delito en el período de dos años.

En su escrito de calificación, Fiscalía sostiene que el varón, empleado en el banco desde enero de 1975 hasta enero de 2021, cuando se jubiló, conocía que una clienta había fallecido y que tenía suscritos productos bancarios por importe de 192.030 euros que ningún heredero había reclamado en ese momento.

En julio de 2017, sostiene, "el acusado creó una cuenta bancaria" en la que figuraba como titular esta persona. "Con grave daño para la seguridad del tráfico mercantil, simuló la firma de la fallecida, tanto en la información precontractual como en el propio contrato de cuenta a la vista".

Posteriormente, "guiado por el ánimo de obtener un lucro indebido y con el propósito de incorporar a su patrimonio, de forma progresiva, todo el capital" que figuraba a nombre de esta mujer, canceló el depósito, comenzando a retirar dinero, haciendo lo mismo con un fondo de inversión.

En noviembre de 2021, retiró la última cantidad momento en que fue detenido por agentes de la Policía Judicial que lo estaba investigando. En total, se le intervino al acusado 2.230 euros. La entidad repuso los 161.720 euros "de los que se había adueñado el acusado".