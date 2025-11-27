Roberto Medín Guyatt, distinguido por la Xunta con un premio a toda su trayectoria

Roberto Medín Guyatt recibe el reconocimiento a su trayectoria profesional Xunta

El arquitecto técnico coruñés Roberto Medín Guyatt recibió ayer el reconocimiento a su trayectoria profesional en los Premios de Arquitectura y Rehabilitación de Galicia 2025 de la Xunta. El acto, presidido por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, tuvo lugar en el Hotel Monumento San Francisco, en Santiago de Compostela.

La conselleira agradeció el trabajo de los profesionales que “tanto han aportado al progreso de Galicia”. En el caso del arquitecto técnico Roberto Medín, destacó que merece este reconocimiento a una carrera tan prolífica por ser “un ejemplo de ética, compromiso y de humanidad”. Allegue indicó que “Roberto Medín es un referente de la profesión durante cinco décadas y merece el mayor de los reconocimientos”.

A la gala también asistieron el secretario general técnico da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, Yago Borrajo; el secretario general de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto; la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas; o el director de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Alfredo Fernández Ríos.

En representación de la profesión de la arquitectura técnica estuvieron presentes el presidente del Consello Galego da Arquitectura Técnica, Carlos Mato, también presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica (COAT) de A Coruña; y los máximos responsables del COAT Lugo, José Manuel Grandío; del COAT Ourense, Darío López; y del COAT Pontevedra, Manuel Rañó. También asistió la secretaria general del Consello Galego da Arquitectura Técnica y delegada en Santiago del COATAC, Rosana Rivas; el tesorero contador y delegado en Ferrol del COATAC, Benito José Calvo, y la ex secretaria de la Junta de Gobierno del COATAC, Rosario Salgado.

El jurado de los Premios de Arquitectura y Rehabilitación de Galicia 2025, en la reunión celebrada el 17 de octubre de 2025, acordó por unanimidad conceder a Roberto Medín Guyatt el premio especial a la trayectoria profesional en la categoría de aparejador o arquitecto técnico, “en reconocimiento a su larga, exitosa e impecable vida laboral a favor de la arquitectura técnica en el territorio gallego”.

Roberto Medín Guyatt, todavía en activo, es un referente en el mundo de la arquitectura técnica en Galicia. Ejerció la profesión liberal en Dirección de la Ejecución de Obras y en Coordinación de Seguridad y Salud de obras públicas y privadas. Es también mediador e inspector técnico de edificios. En el campo de la docencia ejerció como profesor en las materias de Dirección, Jefatura y Gestión de Obras; Construcción IV y Mediciones, Presupuestos y Valoraciones, de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidade da Coruña (UDC), de donde es profesor honorario del Departamento de Construcciones y Estructuras

Trayectoria profesional

La carrera profesional de Roberto Medín Guyatt comienza en 1972 como arquitecto técnico contratado en el servicio de la Administración de Defensa, en la Comandancia de Obras de A Coruña, como jefe de obra en diversas obras de rehabilitación, modernización y de nueva planta, destacando entre otras actuaciones la Modernización del Hospital Militar de A Coruña, el nuevo edificio de la Jefatura de Sanidad. Al mismo tiempo, comienza su actividad de dirección de ejecución colaborando con el estudio de arquitectura del arquitecto Andrés Fernández-Albalat Lois.

En 1981 deja la Comandancia de Obras y desde entonces desarrolla su actividad profesional íntegramente en el campo del ejercicio libre de la profesión, con dedicación principal a la Dirección de la Ejecución de Obras de Edificación, a la Coordinación de Seguridad y Salud, a la Inspección Técnica de Edificios y a la Pericia Judicial. Su participación como director de ejecución de obra y como coordinador de seguridad y salud, en importantes promociones tanto públicas como privadas y colaborando con los profesionales más prestigiosos, es amplia y extensa.

A continuación se destacan algunhas de sus obras más reconocidas e importantes:

Facultades de Matemáticas y Biología del Campus de la USC.

Estadio de San Lázaro, en Santiago de Compostela.

Edificio Sede de Red Eléctrica en A Coruña.

Edificio del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), en San Lázaro, Santiago de Compostela.

Edificio del Instituto Galego de Estatística (IGE), en San Lázaro, Santiago de Compostela.

Edificio Administrativo para el Servizo Galego de Saúde (SERGAS), en San Lázaro, Santiago de Compostela.

Residencia Oficial del presidente de la Xunta de Galicia en Monte Pío, Santiago de Compostela.

Edificio para la Biblioteca del Estado en la Avenida Juan XXIII de Santiago de Compostela.

Edificio Administrativo para la Xunta de Galicia en Campolongo, en Pontevedra.

Edificio para la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, no Polígono de Sabón – Arteixo.

Montaje de Elementos Museográficos del Museo de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT) en A Coruña.

Roberto Medín Guyatt también destacó en la defensa activa de la profesión a través de su participación en distintos órganos de gobierno de la arquitectura técnica.

Fue presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, presidente del Consello Galego da Arquitectura Técnica y miembro del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.

Fue asimismo redactor de la normativa deontológica de actuación profesional. También ejerció como secretario general de Unión Profesional de Galicia.