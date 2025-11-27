Marineda City ilumina por primera vez en su historia la remozada gran plaza con un espectáculo a ritmo de rock

Momento del encendido de hoy Germán Barreiros

Un mes y cuatro días después de que Marineda City abriese un nuevo capítulo de su historia, se hizo la luz sobre la nueva gran plaza del centro comercial propiedad de Merlin Properties. Lo hizo con un espectáculo a medio camino entre el homenaje para los padres nostálgicos y la didáctica histórico-musical para que los más pequeños sigan familiarizándose con Robert Plant, Bon Scott, Axl Rose, John Lennon o Eddie Vedder. Es decir, que Led Zeppelin, Pearl Jam o los Guns siguen vigentes y resisten el desafío reguetonero. Eso es lo que propusieron los ocho integrantes de ‘Rock en Familia’, el espectáculo elegido en 2025 para iluminar la gran plaza. No faltó, entre acorde y acorde, la cuenta atrás.

Con este evento, Marineda City dio el pistoletazo de salida a su programación navideña, que incluirá actividades para todas las edades y tendrá un enfoque especial en la solidaridad. Así, el centro contará con un gran árbol de Navidad en cuyas bolas los visitantes podrán depositar sus deseos. Por cada uno de ellos, Marineda City donará 1 euro a una asociación sin ánimo de lucro vinculada a la infancia y, además, realizará un sorteo de tarjetas regalo entre todos los participantes.

El centro comercial ha organizado para estas navidades una amplia programación de espectáculos para todos los públicos. Así, desde el 5 hasta el 30 diciembre la plaza Emilia Pardo Bazán (en la planta baja del centro comercial) acogerá quince shows de teatro, magia y circo pensados para disfrutar en familia.

El 30 de diciembre, además, los más pequeños de la casa podrán despedir el año por adelantado con las precampanados de Marineda City en una divertida fiesta que contará con el concierto del grupo Pop del Arte.

La plaza exterior de Marineda City alberga desde el 21 de noviembre su tradicional mercado navideño con siete puestos de artículos de artesanía tradicional para ayudar a sus clientes en sus opciones de compras navideñas. Las propuestas del mercado navideño, que estará abierto hasta el 11 de enero, incluyen propuestas de artesanía en bisutería, minerales, calcetines, figuras navideñas, peletería y perfumería árabe. En total, 30 tiendas se estrenan esta Navidad. 