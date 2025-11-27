Vista del polígono de Pocomaco, en una imagen de 2023 ARCHIVO

Tal día como hoy del año 2000, hace un cuarto de siglo, El Ideal Gallego analizaba los últimos datos sobre las empresas de la comunidad autónoma publicados por el Consello Galego de Relacións Laborais. En ese informe, la comarca coruñesa lideraba la clasificación por número de empresas. Era el día después del golazo de Djalminha al Celta con el que el brasileño decidió el derbi disputado en Riazor. Hace 50 años, a estas alturas de 1975, el diario informaba sobre las consecuencias de la nueva Ley de Régimen Local, según la cual sobraban dos de los nueve tenientes de alcalde que había en María Pita. Hace un siglo, el 27 de noviembre de 1925, Marcelino Dafonte Bermúdez se estrenaba como secretario de la Diputación de A Coruña.

Hace 25 años | La comarca coruñesa es la primera de Galicia en número de empresas

La provincia de A Coruña es la que mayor número de empresas tiene de toda Galicia, por encima de Pontevedra. Ya más cerca, incluso el área metropolitana es la comarca gallega con mayor número de industrias, ya que supera en más de cien centros de trabajo a la de Vigo. Por si fuera poco, la provincia coruñesa es también la que mayor número de empresas con más de mil trabajadores posee –un total de 15 frente a las 12 de Pontevedra–, aunque la mayoría sean pymes, según los datos publicados por el Consello Galego de Relacións Laborais, en su informe de la situación de Galicia en 1999. En la provincia hay registradas 29.315 empresas, de las cuales la gran mayoría –16.221– tienen tan solo de uno a dos trabajadores; aunque casi 600 superan los 50 empleados, de las que 15 están por encima de los mil asalariados. El número de empresas de la provincia supone el 41,5% del total de la comunidad autónoma, frente al 35,3% de Pontevedra; el 14,1% de Lugo, y el 12,6% de Ourense.

Por otra parte, el Deportivo se hizo ayer, 26 de noviembre de 2000, con los tres puntos que estaban en juego en el derbi gracias a un golazo de Djalminha. El brasileño, que salió en la segunda parte en sustitución de Valerón, echó mano de la magia y acabó de enterrar a un Celta demasiado reservón que planteó un partido a la defensiva en Riazor.

Hace 50 años | Sobran dos tenientes de alcalde en María Pita

La nueva Ley de Régimen Local ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue exactamente el viernes pasado, 21 de noviembre de 1975.

Si nos atenemos a lo que dispone sobre la composición de la Comisión Permanente, al número máximo de miembros, nos encontraremos que en el Ayuntamiento de La Coruña sobran dos. La ley dice que como máximo habrá un número igual a la tercera parte de los concejales, que en La Coruña son actualmente 21. La tercera parte son siete y en la Permanente hay nueve tenientes de alcalde.

¿Quiénes cesarán? A modo de orientación digamos que la Octava y la Novena Tenencia de Alcaldía las ocupan los señores Meilán Gil y Palau Lema. Sus ponencias son la de Patrimonio y la de Barrios.

Hace 100 años | Dafonte, nuevo secretario de la Diputación

Se reunió ayer, 26 de noviembre de 1925, en sesión la Diputación provincial. El acto empezó a las cinco de la tarde. Presidió el señor Caruncho y asistieron los diputados señores Menéndez Atocha, Novoa, Pérez Morales, Durán Graíño, Togores, Malvar, Rovira Prompín, Piñeiro, García Crespo, Del Sel, Valera de Limia, Carro y Pedreira Judel.

Leída la convocatoria y aprobada el acta de la sesión anterior, se dio cuenta de la vacante de secretario de la corporación, de la comunicación de la Dirección general de Administración local y de las solicitudes de los aspirantes presentados a concurso, que son los que ya publicamos en estas columnas. Se suspende la sesión por diez minutos y al reanudarse se procede a la votación secreta, resultando nombrado por la totalidad de los votantes don Marcelino Dafonte Bermúdez.