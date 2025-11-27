Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Francisco Rojas | “Trabajar durante esta época resulta duro, a veces uno piensa que no va a dar terminado”

Mensajero desde hace años, ha fundado su propia empresa para continuar en un sector muy precario

Abel Peña
Abel Peña
27/11/2025 05:50
Francisco Rojas entrega un paquete
Francisco Rojas entrega un paquete
A.P
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Llama al portal y se anuncia: “Paquete”. Suena el portero automático y Francisco Rojas se mete rápidamente en el ascensor hasta un décimo piso. Allí le recibe una vecina, que firma en la PDA. Todo dura apenas un minuto con el ascensor abierto y vuelve a bajar a la calle donde le espera su furgoneta, llena a rebosar de paquetes. “Resulta duro porque es mucha cantidad de paquetes al día, y a veces uno piensa que no va a dar terminado”, confiesa. Durante los próximos días tendrá que repartir entre 140 y 150 paquetes diariamente.

Lo normal, matiza, es que la cantidad que tienen que repartir oscile entre el centenar y los 110 paquetes, así que se trata de un incremento del 50%. La cliente firma rápidamente y se despide, pero no siempre es tan fácil. A veces el cliente no responde al telefonillo, o tampoco al móvil, y es posible que tenga que acudir más de una vez a un punto para hacer la entrega. Mientras tanto, el reloj corre, y tiene que enfrentarse al tráfico.

Los coruñeses apuran hasta el último momento para comprar regalos de Navidad

Más información

Desde primera hora de la mañana, los repartidores se mantienen al volante mientras se esfuerzan por hacer desaparecer todos los paquetes que se encuentran en la caja de la furgoneta, muchas veces cargada hasta los topes. “Es la ansiedad que te da creer que no vas a dar por terminado. Siempre uno anda al límite y corriendo, siempre contrarreloj”.

Hay muchos que no aguantan el tirón. Sobre todo, porque se trata de un negocio con escaso margen. Nadie se hace rico como repartidor, y por eso las empresas tienen problemas no solo para retener al personal, sino también para contratar personal en un momento como este, en el que es necesario aumentar la plantilla aunque sea de forma provisional. También hay cada vez menos autónomos en este sector precarizado pero otros, como Rojas, perseveran. Él ha arracancado su empresa hace poco, solo seis meses. En ella están su hermano y él, y entre los dos se enfrentan a la avalancha de cartón que es para ellos el Black Friday.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una mujer observa el escaparate de Araújo Smart Dental, en Payo Gómez 1

El escaparate más bonito está en A Coruña: una ciudad para el Ratoncito Pérez
Lara Fernández
El jefe de la Colección de Pintura Flamenca en el Museo Nacional del Prado, Alejandro Vergara

Alejandro Vergara | “Yo me imagino a Rubens como una persona enamoradiza e hipersensible”
Dani Sánchez
Empleados de Ontime, en Ledoño

La actividad de las empresas de paquetería crece un 110% estos días
Abel Peña
La paleontóloga Ángela Delgado Buscalioni

Ángela Delgado | “Cuando comes una alita de pollo, estás comiéndote una alita de un dinosaurio”
Dani Sánchez