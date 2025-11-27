Esto es lo que costaron los conciertos más caros del Coliseum de A Coruña en 2025

Joaquín Sabina en A Coruña Germán Barreiros

El goteo de fechas anunciadas para el Coliseum de A Coruña en 2026 no cesa. Ya son diecisiete los conciertos que llenarán el multiusos el próximo año, pero, a falta de concluir 2025, todavía resuenan las grandes citas que han marcado el calendario.

El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) ha revelado, por primera vez en años, el importe de los contratos de algunos de los eventos más caros que se celebraron este ejercicio en la ciudad. Joaquín Sabina, Lenny Kravitz, Alanis Morissette, Lionel Richie, Los Pecos o La Raíz son algunas de las citas cuyo importe de contrato se ha hecho público esta semana.

Los dos conciertos que dio Joaquín Sabina dentro de su gira 'Hola y adiós', los días 18 y 20 de septiembre, costaron más de 1,1 millones de euros. Casi 14.600 espectadores acudieron al Coliseum para ver al de Úbeda –7.311 el primer día y 7.273 el segundo–.

También supuso más de un millón de euros un lote de tres conciertos internacionales: Lenny Kravitz, Alanis Morissette y Lionel Richie, celebrados el 10 de abril, el 9 de julio y el 31 de julio, respectivamente. En total, 1,02 millones de euros.

La realización del concierto de Los Pecos, dentro de su gira ‘Dos voces y una historia’, el 5 de abril, costó, por su parte, 267.600 euros. Un importe cercano tuvo el contrato de La Raíz, cuyo espectáculo tuvo lugar el 22 de marzo: 207.710 euros.

El IMCE también hizo público el contrato del espectáculo del Cirque du Soleil en el multiusos entre los días 23 de abril y 4 de mayo. En importe total es de algo más de 2,1 millones de euros.

En lo que queda de ejercicio, artistas como Sen Senra (12 de diciembre) y David Bisbal (13 de diciembre), entre otros, ilusionarán al público de A Coruña, que encara un nuevo año con citas como la de Aitana, La Oreja de Van Gogh, Amaral, Dani Martín o Carolina Durante, entre otros.