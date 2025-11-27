Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Esto es lo que costaron los conciertos más caros del Coliseum de A Coruña en 2025

El importe de las dos citas de la gira de Joaquín Sabina, que reunieron a 14.600 personas, fue de 1,1 millones de euros

Lara Fernández
Lara Fernández
27/11/2025 13:59
Concierto Joaquín Sabina. FOTOS Germán Barreiros (3)
Joaquín Sabina en A Coruña
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El goteo de fechas anunciadas para el Coliseum de A Coruña en 2026 no cesa. Ya son diecisiete los conciertos que llenarán el multiusos el próximo año, pero, a falta de concluir 2025, todavía resuenan las grandes citas que han marcado el calendario. 

El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) ha revelado, por primera vez en años, el importe de los contratos de algunos de los eventos más caros que se celebraron este ejercicio en la ciudad. Joaquín Sabina, Lenny Kravitz, Alanis Morissette, Lionel Richie, Los Pecos o La Raíz son algunas de las citas cuyo importe de contrato se ha hecho público esta semana. 

Los dos conciertos que dio Joaquín Sabina dentro de su gira 'Hola y adiós', los días 18 y 20 de septiembre, costaron más de 1,1 millones de euros. Casi 14.600 espectadores acudieron al Coliseum para ver al de Úbeda –7.311 el primer día y 7.273 el segundo–. 

También supuso más de un millón de euros un lote de tres conciertos internacionales: Lenny Kravitz, Alanis Morissette y Lionel Richie, celebrados el 10 de abril, el 9 de julio y el 31 de julio, respectivamente. En total, 1,02 millones de euros.

La realización del concierto de Los Pecos, dentro de su gira ‘Dos voces y una historia’, el 5 de abril, costó, por su parte, 267.600 euros. Un importe cercano tuvo el contrato de La Raíz, cuyo espectáculo tuvo lugar el 22 de marzo: 207.710 euros.

El IMCE también hizo público el contrato del espectáculo del Cirque du Soleil en el multiusos entre los días 23 de abril y 4 de mayo. En importe total es de algo más de 2,1 millones de euros.

En lo que queda de ejercicio, artistas como Sen Senra (12 de diciembre) y David Bisbal (13 de diciembre), entre otros, ilusionarán al público de A Coruña, que encara un nuevo año con citas como la de Aitana, La Oreja de Van Gogh, Amaral, Dani Martín o Carolina Durante, entre otros. 

Público en el concierto de Camilo, en julio de 2022

Los 34 años del Coliseum de A Coruña: 512 conciertos y más de 2,5 millones de espectadores

Más información
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Audiencia Provincial de A Coruña

Un exempleado de un banco de Betanzos acepta dos años de cárcel por estafar 160.000 euros a una fallecida
EP
Urgencias Chuac

Una mujer resulta lesionada en A Coruña tras mediar en una pelea entre dos jóvenes
EP
Travesía de Oseiro

Arteixo aprueba un presupuesto de 66,2 millones de euros para 2026
Redacción
El ideal gallego

El 50 % de los estudiantes de FP superior se emplean al primer año y gana 20.000 euros
EP