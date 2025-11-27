El escaparate más bonito está en A Coruña: una ciudad para el Ratoncito Pérez

Una mujer observa el escaparate de Araújo Smart Dental, en Payo Gómez 1 Carlota Blanco

Para todos aquellos que caminan por Payo Gómez resulta imposible no detenerse frente a la clínica Araújo Smart Dental, en el número 1 de la calle. Su impresionante escaparate alberga, desde hace unos días, una casita de muñecas de cuatro metros de largo y 1,5 de alto. Eso sí, en vez de muñecas, las estancias están habitadas por ratones.

El proyecto es obra de Ana Camiñas y Lydia González, que nunca habían trabajado juntas. “Nos llamó Cristina Araújo, la dentista, diciendo que quería hacer una casita de ratones, pero no encontraba algo que se encajase al espacio. Hicimos unos planos, hablamos con ella y elaboramos todo el diseño”, señalan.

El proyecto se inició en abril, por lo que el trabajo completo se extendió durante siete meses. El montaje duró dos meses, hasta que las artífices de la obra la instalaron en el escaparate a mediados de noviembre. El principal reto, reconocen, era el espacio.

“La particularidad es que los escaparates son complicados por su tamaño. No podíamos hacer solo una casita, sino varias. Al final, es como una ciudad. Aprovechamos toda la superficie, jugamos con la altura y enfocamos la parte baja hacia los niños y la alta hacia los adultos. También fue complicado adaptar los módulos al acceso que tiene el escaparate, una puerta de 50 centímetros”, relatan las restauradoras Camiñas y González. El resultado no es otro que una gran ciudad que sirve de hogar para el Ratoncito Pérez y sus descendientes.

Parte de la gran ciudad del Ratoncito Pérez Carlota Blanco

“Fue muy divertido e hicimos muy buen equipo. Yo siempre había querido tener una casita de muñecas y ahora me quité la espinita al construir una”, bromea González. El proyecto, sin lugar a dudas, no pasa desapercibido, y es que son muchos los viandantes que se detienen durante minutos a observar las diferentes estancias tras la cristalera. Para los niños, desde luego, ir al dentista nunca había sido tan divertido.