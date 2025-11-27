Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El spritz de Hijos de Rivera convierte el centro de A Coruña en una gran fiesta a la italiana

El espacio efímero en forma de pop up incluye un programa lleno de actividades en Casa Pepita (Riego de Agua 54)

Guillermo Parga
Guillermo Parga
27/11/2025 21:58
Varios de los asistentes disfrutan de un Amara Brava Spritz
Varios de los asistentes disfrutan de un Amara Brava Spritz
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Decir Riego de Agua 54 es tocar una fibra que, según la generación de coruñés al que se le mencione, puede llevar un recuerdo de regusto más o menos dulce. Allí, en lo que en su día fue La Gran Antilla y hasta este jueves Casa Pepita, es posible disfrutar de una experiencia única. Que nadie se asuste, simplemente el espacio de Pepita de Oliva se convertirá, entre hoy y mañana, en Casa Amara.

Diseño del espacio
Diseño del espacio
Javier Alborés

Se trata de un espacio efímero, una pop up experiencial en la que meterse de lleno en los matices y la significación de Amara Brava Spritz, la bebida divertida, con personalidad y una selección única de botánicos y cítricos a cargo de Hijos de Rivera. Evidentemente, hablar de spritz es pensar en una terraza de Roma, de la plaza de San Marcos de Venecia o de la Costa Amalfitana. Y así se montó la fiesta de presentación, que incluyó música principalmente del país transalpino y un dj enfundado en la ‘maglia’ del Venezia (una de las más bonitas del mundo del fútbol).

Casa Amara
Casa Amara
Javier Alborés

Casa Amara es una oportunidad única. Hoy, entre las 19.00 y las 22.00 horas, permitirá disfrutar de la exposición de Lúa Mosquetera. Con cada consumición de Amara Brava Spritz, los asistentes recibirán una fotografía en blanco y negro junto a un hilo naranja, una invitación a reinterpretar ese recuerdo con una mirada creativa.

Amara Brava

Hijos de Rivera refuerza su apuesta por la innovación con el lanzamiento de Amara Brava Spritz

Más información

El sábado continuará la programación con un taller de flores impartido por Benditaflor, colaboradora local alineada con el espíritu atlántico de Amara Brava Spritz. La actividad contará con dos sesiones, de 11.00 a 12.00 y de 12.00 a 13.00 horas, ambas gratuitas y disponibles mediante inscripción previa . Después, entre la 13:00h y las 15:00h, quienes pidan una Amara Brava Spritz podrán disfrutar de un pincho exclusivo diseñado para el evento por Comer reforzando la vinculación de la marca con el momento del aperitivo italiano por excelencia.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La gripe ataca con fuerza este año

La gripe, en fase de epidemia tras un nuevo incremento de casos
EFE
Los empleados de Alcampo degustando los churros de Valdés

Churros de Cambre para celebrar el 40 aniversario de Alcampo
Noelia Díaz
El ideal gallego

El plan de paz de Putin: el reconocimiento del Donbás y Crimea tras negociar con EEUU
EFE
Juanfran Pérez Llorca, nuevo President de la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca, nuevo president de la Generalitat Valenciana gracias al apoyo de Vox
EFE