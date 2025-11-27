El spritz de Hijos de Rivera convierte el centro de A Coruña en una gran fiesta a la italiana

Varios de los asistentes disfrutan de un Amara Brava Spritz Javier Alborés

Decir Riego de Agua 54 es tocar una fibra que, según la generación de coruñés al que se le mencione, puede llevar un recuerdo de regusto más o menos dulce. Allí, en lo que en su día fue La Gran Antilla y hasta este jueves Casa Pepita, es posible disfrutar de una experiencia única. Que nadie se asuste, simplemente el espacio de Pepita de Oliva se convertirá, entre hoy y mañana, en Casa Amara.

Diseño del espacio Javier Alborés

Se trata de un espacio efímero, una pop up experiencial en la que meterse de lleno en los matices y la significación de Amara Brava Spritz, la bebida divertida, con personalidad y una selección única de botánicos y cítricos a cargo de Hijos de Rivera. Evidentemente, hablar de spritz es pensar en una terraza de Roma, de la plaza de San Marcos de Venecia o de la Costa Amalfitana. Y así se montó la fiesta de presentación, que incluyó música principalmente del país transalpino y un dj enfundado en la ‘maglia’ del Venezia (una de las más bonitas del mundo del fútbol).

Casa Amara Javier Alborés

Casa Amara es una oportunidad única. Hoy, entre las 19.00 y las 22.00 horas, permitirá disfrutar de la exposición de Lúa Mosquetera. Con cada consumición de Amara Brava Spritz, los asistentes recibirán una fotografía en blanco y negro junto a un hilo naranja, una invitación a reinterpretar ese recuerdo con una mirada creativa.

El sábado continuará la programación con un taller de flores impartido por Benditaflor, colaboradora local alineada con el espíritu atlántico de Amara Brava Spritz. La actividad contará con dos sesiones, de 11.00 a 12.00 y de 12.00 a 13.00 horas, ambas gratuitas y disponibles mediante inscripción previa . Después, entre la 13:00h y las 15:00h, quienes pidan una Amara Brava Spritz podrán disfrutar de un pincho exclusivo diseñado para el evento por Comer reforzando la vinculación de la marca con el momento del aperitivo italiano por excelencia.