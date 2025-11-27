Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

¿Cómo llegar al encendido de las luces de Navidad de A Coruña?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
27/11/2025 15:53
Universitarios bajando del autobús |
Universitarios bajando del autobús |
Patricia G. Fraga
A Coruña iniciará de forma oficial la Navidad este viernes, 28 de noviembre, a las 19.00 horas. Será con el encendido del alumbrado navideño, que este año vendrá de la mano de un invitado muy especial, el exdeportivista Bebeto

En los últimos días el astro futbolero está protagonizando verdaderos baños de masas en la ciudad, en la que es idolatrado como uno de los grandes artífices de la época dorada del Deportivo

La presencia de Bebeto, unida a la expectación habitual que generan las luces de Navidad, hacen presagiar que la zona de la plaza de María Pita y sus aledaños, como La Marina o la calle Real, se llenarán de personas en la tarde-noche de este viernes. 

Bebeto, entrando en el acto

Más de 400 niñas y niños llenan de cariño a Bebeto en A Coruña: "Seguramente ganaste la Copa con el Dépor por lo civil o por lo criminal”

Con los Cantones en obras y la mayor afluencia de vehículos privados, llegar en autobús hasta María Pita puede servir para no quedar atrapado en desagradables atascos. 

Estas son las líneas que llegan a las cercanías de la plaza de María Pita

  •  Línea 1 | Entre el Abente y Lago y O Castrillón: El autobús para en Puerta Real tras recorrer O Castrillón, Os Castros o Monelos. Pasa cada 18 minutos. - Línea 1A | Entre el Abente y Lago y Santa Gema: También llega a Puerta Real tras pasar por O Castrillón, Os Castros, Monelos, Eirís y Matogrande. Pasa cada 20 minutos. 
  • Línea 2 | Entre el Abente y Lago y la avenida de Oza: Para también en Puerta Real tras recorrer toda la avenida de Oza. Pasa cada media hora. 
  • Línea 2A | Entre Abente y Lago y As Xubias: Para en Puerta Real tras recorrer Oza, A Gaiteira y parte de Os Castros. Pasa cada media hora. 
  • Línea 3 y 3A | Entre San Pedro de Visma y Adormideras: Para en Puerta Real después de recorrer Orillamar, Paseo Marítimo, Monte Alto, Los Rosales o Visma. Circulan cada algo más de media hora. 
  • Línea 5 | Entre Adormideras y Espacio Coruña: Para en Puerta Real tras recorrer barrios como Monte Alto, O Birloque o la zona de Lonzas y parte de Os Mallos. Circula en tramos de algo menos de 20 minutos.
  • Línea 7 | Entre la avanida de Hércules y O Ventorrillo: Para en Puerta Real tras salir de Monte Alto y Orillamar y pasar por la zona de la ronda de Outeiro y Paseo de Ronda. Circula cada 15 minutos. 
  • Línea 23A | Entre el Abente y Lago y la Urbanización Breogán: Para en Puerta Real tras recorrer Mesoiro y Novo Mesoiro, Feáns, Pocomaco, O Birloque y la zona cercana a Cuatro Caminos. Circula cada hora y cuarto.
