A Coruña iniciará de forma oficial la Navidad este viernes, 28 de noviembre, a las 19.00 horas. Será con el encendido del alumbrado navideño, que este año vendrá de la mano de un invitado muy especial, el exdeportivista Bebeto.

En los últimos días el astro futbolero está protagonizando verdaderos baños de masas en la ciudad, en la que es idolatrado como uno de los grandes artífices de la época dorada del Deportivo.

La presencia de Bebeto, unida a la expectación habitual que generan las luces de Navidad, hacen presagiar que la zona de la plaza de María Pita y sus aledaños, como La Marina o la calle Real, se llenarán de personas en la tarde-noche de este viernes.

Con los Cantones en obras y la mayor afluencia de vehículos privados, llegar en autobús hasta María Pita puede servir para no quedar atrapado en desagradables atascos.

Estas son las líneas que llegan a las cercanías de la plaza de María Pita