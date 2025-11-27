Comienza el esperado derribo del mercado de Santa Lucía

Las máquinas, este jueves en el mercado de Santa Lucía Javier Alborés

Las primeras máquinas que se encargarán de derribar el mercado de Santa Lucía comenzaron a funcionar este jueves, un nuevo paso que llega después de trece años de demandas vecinales.

La previsión es que las obras tengan una duración de quince meses, comenzando primero por demoler las plantas del edificio, reforzar y construir los forjados y, por último, los acabados.

La Constructora San José, que llevará a cargo los trabajos, aseguró que trabajan con el objetivo de “acabar las obras lo antes posible”, para lo que su director, Carlos Riveiro, pidió comprensión a los vecinos, debido a que el entorno urbano está “muy consolidado”, generará “mucho tráfico y muchas dificultades. “Las tenemos asumidas”, aseguraba.

De hecho, uno de los problemas a los que se enfrentan ahora los vecinos es a la falta de aparcamiento. Según denuncian, se han eliminado una gran cantidad la mitad de las plazas del barrio.

Las obras se inician tres semanas después de que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, diera el pistoletazo de salida en un acto acompañada por el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas; el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz; el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde; y el presidente de la entidad vecinal, Jaime Suárez.

El edificio pasará a convertirse en un nuevo centro de salud, centro cívico y mercado. Si el calendario va según lo previsto, la rehabilitación de Santa Lucía se completará a inicios de 2027. Fue el plazo al que se comprometió la empresa adjudicataria en la fase de concurso para optar a los trabajos, siendo uno de los aspectos mejor valorados cuando la Mesa de Contratación puntuó las ofertas.