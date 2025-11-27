Ángela Delgado | “Cuando comes una alita de pollo, estás comiéndote una alita de un dinosaurio”

La paleontóloga Ángela Delgado Buscalioni Cedida

Ángela Delgado Buscalioni (Casablanca, 1956) es una de las ponentes que participa en los talleres de la segunda edición de la Semana de la Paleontología, organizada por el CICA de la Universidad de A Coruña. En su conferencia ‘Planeando sobre a orixe das aves’, que se celebrará a partir de las 20.00 horas en el bar Árnica, ahondará en uno de los temas más polémicos de la paleontología en los últimos 200 años: la procedencia de las aves y, sobre todo, sus hipótesis.

Y es que lo que Delgado buscará explicar a cada uno de los asistentes al Árnica es realmente por qué actualmente pensamos que vienen de los dinosaurios y, sobre todo, qué evidencias hay de todo ello. “Cuando comes una alita de pollo, estás comiéndote una alita de un dinosaurio. Esa es una clave superimportante”, comenta la paleontóloga.

Así, Delgado considera que hay dos hipótesis que se han barajado en los últimos 200 años: “Por un lado, el argumento que prevalece porque tiene muchísimas evidencias cruzadas de muchos campos de la biología, y por otro, el que se queda en unas aportaciones que son bastante anecdóticas”, dice la ponente.

Un nicho diferente

Y es que, si algo caracteriza a las aves es que, a lo largo de la historia, han conquistado un nicho absolutamente diferente por el vuelo. “No encajaban con nadie, ese ha sido el nudo del conflicto. Es muy bonito porque se han ido ensayando a lo largo de estos 200 años sus relaciones con los mamíferos, con los cocodrilos, con los dinosaurios, con los lagartos... Ha sido un grupo que ha ido juntándose con muchos otros para ver qué hipótesis era la que mejor se explicaba”, incide.

A partir de las 20.00 horas, Delgado tratará de “entablar una conversación” con los asistentes a la sala en un formato dinámico y abierto de charlas cortas en las que, “por experiencia de otros años, suelen tener mucho éxito”. “Tenemos que buscar que la gente sea crítica y que la gente tenga las herramientas para poder serlo”, concluye Delgado.