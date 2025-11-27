Alejandro Vergara | “Yo me imagino a Rubens como una persona enamoradiza e hipersensible”

El jefe de la Colección de Pintura Flamenca en el Museo Nacional del Prado, Alejandro Vergara Quintana

Para Alejandro Vergara (Washington, 1960) el término barroco es una contradicción en sí mismo. Y es que, es importante resaltar que definir temporalmente no es lo mismo que estilísticamente. Sin embargo, si algo tiene claro el doctor en Historia del Arte por el Institute of Fine Arts de la New York University y jefe de la Colección de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte en el Museo del Prado, es que, en lo que a la pintura respecta, Rubens es uno de los máximos exponentes. Sobre ello y mucho más hablará esta tarde (19.30 horas) en la Fundación Barrié en su conferencia ‘Los barrocos de Rubens’.

¿Qué aspectos se abordarán en la conferencia de esta tarde?

Lo que yo quiero subrayar es el concepto del barroco en relación a Rubens, un prototipo de pintor que se vincula sobre ese término y en el que voy a mirar con ojo crítico y no aceptar sin más la vinculación a este término y lo que implica cuando decimos que un artista es barroco y cuando decimos otra cosa. Sobre todo eso, hay que ahondar sobre la idea de que cualquier concepto que se nos da en realidad es solo una teoría pero no es más que eso. Cuando surge la palabra barroco surge una forma de interpretarlo, no de referirse a él. Cuando alguien dice barroco no es solo una época, también es un estilo. Hay una cierta contradicción con esto. No es lo mismo el estilo que la época. Lo que quiero es que el público se acerque al arte viendo obras de Rubens pero cuestionándonos todos juntos algunos conceptos que se pueden ver de forma crítica.

¿Cómo definiría el concepto 'barroco'?

Si uno está interesado en estudiar la historia del arte, es un concepto cuestionable. Y se define o temporalmente o estilísticamente. Los dos son una contradicción, no caben en una definición ambas cosas. Esa es la idea de la conferencia, aprender y no aceptarlo todo, sino cuestionar estos conceptos.

¿Qué provocó la llegada del Barroco?

En el siglo XVII no hubo un gran cambio. La idea de que hay una frontera y que todo cambia, pero no es así. Lo que sí que es cierto es que analizar el pasado buscando cambios es muy útil. Digamos que, a grandes rasgos, lo que cambia en el siglo XVII es una especie de pérdida de fe en el lugar en el que proceden las verdades. En ese momento era la religión y se va sustituyendo por la ciencia. Los comerciantes ganan cada vez más dinero y esto les hace ir acercándose poco a poco a la aristocracia. Es un momento de transformación, aunque lo son todos, en realidad. Cuando en el colegio nos enseñaban historia, en cada época habían momentos de crisis, que después terminan en momentos de resolución. La vida es una constante transformación de crisis a resolución. Ahí está el peligro de darle demasiada importancia al barroco. Puede ser útil para poner el foco en ese instante pero si le damos importancia, a lo mejor estamos alejándonos de la realidad.

¿Definiría a Rubens como máximo exponente del Barroco?

Es uno de los máximos exponentes de un acto entendido como expresión de plenitud. La abundancia de la naturaleza o la intensidad del amor, por ejemplo. Es una persona muy sensible, que transmite en su pintura estados de plenitud. En ese sentido, sí, es muy barroco, pero en la parte estilística. Temporalmente es el pintor de mayor fama y éxito en el siglo XVII, por lo menos a ojos de sus contemporáneos. En su época es el más famoso y es el artista del que utilizan otros como modelo para tener una carrera exitosa, como Velázquez, por ejemplo.

Se dice que su arte revela la utilidad y también las limitaciones del concepto barroco. ¿Cómo es esto?

Si un espectador se acerca a un cuadro y está dándole mucho peso a conceptos que se han asociado a él, eso despierta una serie de prejuicios que coartan un poco la imaginación del que lo observa. Esto parece una contradicción con la idea de que yo creo que hay que educar para acercarnos al arte. Si el barroco es un concepto que se refiere a lo que se hacía en el siglo XVII, no es útil, porque básicamente se hacían muchas otras cosas. Es más útil en el sentido de que nos insta menos a meter en una camisa de fuerza a lo que hacía siendo un artista. Hay que aprender, pero también sospechar de los conceptos grandes como, en este caso, el barroco.

Estuvo profundamente involucrado con la Contrarreforma y su obra sirvió para exaltar los valores católicos.

Es el gran revitalizador de la cultura clásica. Él se queda con muchos de sus cuadros. Cuando muere, tiene más de 160 cuadros suyos y la mayoría son de pintura mitológica. El de ‘Las tres Gracias’, que está expuesto en el Museo del Prado, se lo quedó, no lo hizo para venderlo. La pintura mitológica es la más cercana a su corazón. Cree mucho en una secuencia aprendida de los antiguos mitos, sobre la idea de que la belleza es un motor de vida y que despierta el deseo, el erotismo y la sensualidad. Yo me lo imagino como una persona muy enamoradiza e hipersensible. Felipe IV coleccionaba cuadrados suyos y lo hace imitando a su abuelo, Felipe II. Rubens es pintor de la Contrarreforma, pero al mismo tiempo, lo que está más cerca de su alma es ser pintor de mitología erótica.

¿Qué relaciones presenta Rubens y su obra con España?

Rubens es un ciudadano de Amberes, una de las ciudades principales de lo que ahora llamamos Bélgica. Ese territorio se conocía anteriormente como Flandes y formaba parte de la monarquía española. Carlos V nace en Gante y su hijo, Felipe II, viajó a su país para conocer sus posesiones. Felipe IV es el principal coleccionista de Rubens. El vínculo es muy fuerte tanto por geopolítica como por cuestiones de pasión coleccionista. Hoy en día el Museo del Prado tiene la mayor colección de Rubens, más que en Bélgica, su país natal, y en cualquier otro sitio.