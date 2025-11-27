La actividad de las empresas de paquetería crece un 110% estos días

Empleados de Ontime, en Ledoño Carlota Blanco

“La gente cree que los paquetes se teletransportan”. Con esta frase, Marco Antonio Díaz, gerente de Ontime, deja claro el nivel de exigencia que rige en el negocio de la paquetería, que en unos días comenzará la temporada más alta del año. El Black Friday es una costumbre americana que los españoles han hecho suya, y la expansión de la compra online ha hecho que se desborde más allá de las tiendas locales. De hecho, la mayor parte de las compras de esta temporada de ofertas se realizan vía internet y el producto se trae a casa de los compradores. No solo las empresas ubicadas en el centro logístico de Ledoño, sino también en Pocomaco, e incluso en A Grela, donde apenas hay negocios de este estilo, ven aumentada su carga de trabajo un 110%.

Fuentes de A Grela señalan que esta cifra se sitúa por debajo de la media española, que se ubica en un 140%, lo que parece indicar que son todavía muchos los residentes de A Coruña y su área metropolitana que prefieren dirigirse a las zonas comerciales para comprar in situ. Pese a todo, hay que realizar un refuerzo importante de personal para hacer frente a este pico de la demanda. Normalmente, del 25%, aunque puede llegar al 50% en algunos casos.

La falta de personal es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas del área

Sobre este particular, Díaz, que tiene 25 años de experiencia en el sector, señala la dificultad de contratar personal. “Lo padecemos muchísimo para buscar personal de camión o administrativo de almacén o reparto de furgón”, explica. El número de furgonetas que alberga su nave de Ledoño pasa de 15 a 20.

Las compras comienzan mañana con un simple toque en la pantalla del móvil y este gesto pone en marcha un ejército que al lunes siguiente ya está inundando las calles. El efecto de Black Friday durante toda la semana. Sobre todo, porque algunos envíos no se pueden entregar a la primera. En Ontime lo saben bien. Después están las devoluciones. Además, hay que señalar que algunas tiendas mantienen la oferta durante toda la semana. Por si fuera poco, las asociaciones también tratan de aprovechar el tirón. “El consumidor que compra en establecimientos asociados de A Grela puede pagar 200 euros si mete la factura en Agrela.com. Se acaba el 7 de diciembre, pero las compras son de noviembre”, señalan desde el polígono.

Muchos compradores aprovechan la época de rebajas para comenzar las compras de Navidad, de manera que el ritmo no baja hasta mediados de enero, pero luego viene el bajón. “El transporte no puede asumir esta temporalidad que exige los picos del mercado. Tenemos que hacer sobreesfuerzos tanto a nivel humano como económico”, denuncia Díaz. A esto hay que añadir que la población está más dispersa que en otros núcleos. “No es lo mismo repartir 200 paquetes en Madrid o Barcelona que hacerlo aquí, donde la población está mas dispersa y te haces más kilómetros”, apunta el gerente de Ontime.

Afortunadamente, ha ayudado mucho la implantación de numerosos puntos de recogida por toda la ciudad. Los llamados ‘puntos pack’ y ‘locker inpost’, que consisten en taquillas instaladas en centros comerciales y tiendas, han ayudado a solucionar ese problema, matizan desde A Grela. De hecho, casi se duplica el uso de este tipo de servicios. Pero el gerente de Ontime también repone que, aunque ayudan, “con nuestra cultura latina aún nos gusta que nos lleven las cosas a casa”.

Eso, si es que el receptor del paquete está en su casa. La típica queja de los clientes de que el mensajero no ha pasado por ahí en todo el día, se puede combatir con los datos de las PDA y de los GPS. Pero la tecnología ha hecho mucho más mal que bien al sector, porque ha aumentado los niveles de exigencia, de manera que un paquete puede pasar de un extremo a otro de la península en 24 horas. Díaz lleva 25 años en el negocio y lo sabe bien. “La tecnología ayuda, pero al final todo tiene que llegar en furgoneta, y por el nivel de urgencia, parece que llevamos corazones”, ironiza. 