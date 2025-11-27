Abanca sale de compras fuera de Galicia, con la vista puesta en Portugal

Integrantes de los equipos directivos que participaron en la operación en la que Abanca compró EuroBic en 2023 Abanca

Abanca, entidad financiera con oficinas centrales en A Coruña, anunció recientemente que ha completado la integración de la compañía portuguesa EuroBic tras cerrar el año pasado el acuerdo de compraventa.

Esta operación se suma a la lista de ocho adquisiciones que ha realizado durante los últimos años, en los que ha puesto la vista en Portugal y en competidores españoles para continuar con la expansión de su negocio. Así, no ha parado de crecer fuera de Galicia, su territorio de origen.

EuroBic es la incorporación más reciente. En 2023 se hizo público el acuerdo de compra del 100% del capital de esta empresa. En aquel momento, la corporación gallega aseguró que de esta manera se potenciaba “significativamente su presencia” en el país vecino y se convertiría “en uno de los principales bancos”. De hecho, le ha permitido situarse entre los diez más importantes.

Precisamente, el territorio luso se ha convertido en un mercado clave para Abanca, ya que allí cuenta con 230 sucursales y en lo que va de año ya ha registrado 30.000 nuevas altas de clientes (la cifra en España alcanzó los 88.000).

Según los últimos resultados publicados (correspondientes al tercer trimestre de este año), Portugal ya supone el 16% del volumen de negocio. Para hacerse una idea, Galicia es un 52% y el resto de España se sitúa en un 32%.

La mayor parte de los clientes de sus dos principales mercados responde al perfil de minorista, es decir, un 94% de los depósitos corresponde a familias y empresas, y un 70% tiene un saldo depositado de menos de 100.000 euros.

Crecimiento en el país vecino

Abanca ya había dado un importante salto en volumen de negocio e implantación en el mercado luso al comprar el negocio de banca privada y corporativa de Deutsche Bank en Portugal. Esta adquisición se anunció en 2018 y la integración de este negocio dentro de la entidad financiera gallega se finalizó en 2019. De este modo, pasó a gestionar un volumen de negocio de 7.000 millones de euros procedente de tierras portuguesas. Hoy esta cifra se sitúa en alrededor de 20.000 millones de euros.

Con la compra de EuroBic, la institución bancaria de Galicia da un gran paso adelante. “Esta operación nos proporciona una plataforma para seguir creciendo en Portugal de manera orgánica, posicionándonos como una entidad de referencia para las empresas y los particulares a través de un modelo de banca innovador y altamente tecnológico”, destacó el presidente de la corporación, Juan Carlos Escotet.

Las oficinas integradas el pasado fin de semana lucen desde el lunes la enseña de Abanca como única marca. En la operación de integración participó un equipo formado por más de 250 personas entre técnicos externos y personal del banco.

La empresa que dirige Juan Carlos Escotet anunció recientemente que estrena etapa en Portugal, ya que ha realizado cambios societarios y de gobernanza. Ahora el banco desarrolla su actividad en el país vecino de forma exclusiva a través de la sociedad Abanca Portugal SA.

El hasta ahora responsable de la entidad en el país vecino, Pedro Pimenta, será el presidente de la comisión ejecutiva de la entidad resultante de la integración y máximo responsable del banco en tierras lusas.

Más adquisiciones

El banco con oficinas centrales en A Coruña también ha apostado por expandirse en diferentes zonas de España. En 2023 firmó con BFCM (Banque Fédérative du Crédit Mutuel) el cierre de la operación de compraventa de la filial Targobank España. Esto le permitió ampliar de forma significativa su presencia comercial en el arco mediterráneo, Andalucía y Madrid.

En 2021 cerró la compraventa del negocio de la entidad portuguesa Novo Banco en España, que sirvió a Abanca para expandirse especialmente en Madrid. Solo un año antes, en 2020, acordó con Crédit Agricole la adquisición de la entidad vasca Bankoa, con la que reforzó su presencia en la cornisa cantábrica, área considerada como prioritaria en el plan estratégico.

La compañía con oficinas centrales en A Coruña ha comprado EuroBic, Novo Banco, Caixa Geral, Bankoa y Targobank, entre otros

Previamente, en 2019 el banco gallego cerró un acuerdo para hacerse con la propiedad de Banco Caixa Geral, la filial española de la entidad portuguesa Caixa Geral de Depósitos. Esta operación se inició con el proceso de venta desarrollado por el Gobierno de Portugal en 2018 y del que Abanca resultó ganadora.

En 2017 llegó a un acuerdo con Banco Popular para la compra de Popular Servicios Financieros, la antigua división de consumo del Banco Pastor. La financiera se integró en la entidad financiera gallega, Consumer Finance, constituida en 2016. En aquel momento, el banco aseguró que comenzaba “un periodo de crecimiento a través de nuevas adquisiciones, alineadas con los objetivos de su plan estratégico”.

Abanca y Banco Etcheverría aprobaron en 2014 la fusión de ambas entidades, con la integración de la segunda dentro del grupo presidido por Juan Carlos Escotet.