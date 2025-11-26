Una aparatosa salida de vía en Alfonso Molina deja dos heridos

Coche destrozado en los pilares del viaducto de San Cristóbal Patricia G. Fraga

La Policía Local registró el día anterior, quince minutos antes de la medianoche, una importante salida de vía en Alfonso Molina, en la que resultaron heridas dos personas. Esta mañana, todavía es posible ver los restos destrozados del coche entre los pilares el viaducto de San Cristóbal

Según fuentes municipales, el vehículo, un Seat Ibiza, circulaba en dirección salida cuando el conductor, un joven de 26 años, perdió el control y colisionó contra una de las columnas que soportan la avenida de San Cristóbal. El copiloto, una mujer de iniciales N.G.S., tuvo que ser excarcelada por los Bomberos, y luego fue trasladada al Chuac con pronóstico grave. El conductor, R.G.G., de 26 años, también acabó en el Chuac, aunque su estado no era, a priori, tan grave.