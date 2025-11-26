Un general con pasado en Galicia, una guerra y el mito fundacional de Venezuela

Francisco Suniaga Cedida

El escritor venezolano afincado en España Francisco Suniaga presenta esta tarde en Afundación (19.30 horas), acompañado del periodista Luís Pousa, su última novela, ‘El pacificador’ (Editorial Alfa), sobre la figura del militar Pablo Morillo, que tras estar destinado en Galicia y haber ganado galones durante la Guerra de Independencia, fue enviado al otro lado del charco “con el objetivo de restablecer la paz y recuperar el control de las colonias o provincias españolas en América”.

“Él llega, precisamente, al lugar de donde yo soy, Isla Margarita, y desde mi niñez tengo conocimiento de quién es Pablo Morillo”, explica Suniaga, que asegura que en España, pese a sus galones, no es una personalidad tan conocida como al otro lado del Atlántico, donde pese a su misión pacificadora, es algo más conocido por haber “ido abandonando” esas ideas y convertirse en “un factor más de una guerra absolutamente absurda y muy violenta”.

Y es que para el autor, la guerra que comenzó en 1811 en Venezuela y se extendió hasta 1823, no comenzó como una guerra contra España propiamente dicha, según Suniaga, que asegura que “empezó siendo una guerra civil, donde la mayoría de los venezolanos que son mestizos se enfrentan a una casta blanca dominante, propietaria de la tierra y productores de cacao, que eran las riquezas nacionales de aquel entonces”, porque para el escritor, apenas había “guarniciones reales” en el lugar hasta que, con la llegada de Morillo, arribaron 11.000 soldados “con la misión imposible de pacificar un territorio en el que España cabe cinco veces”, dice en relación a Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. “No hay forma física de controlar ese territorio”.

Suniaga se refiere a un conflicto que asegura acabó con “una tercera parte de la población del país en su momento” y que “dos terceras partes del terreno cultivable se perdieron en la guerra”. Lo intenta trasladar a términos actuales: “Eso significa que si se peleara ahora, de los 30 millones de habitantes que tiene Venezuela, diez millones morirían en la guerra”. “Fue una guerra, básicamente, civil, comenzó a ser una guerra de independencia, precisamente, cuando llegó Morillo, porque es cuando aparece el primer ejército realmente español, y no un ejército de venezolanos realistas contra venezolanos partidarios de la independencia”, afirma el autor.

El motivo para dedicar esta obra a Morillo, indica Suniaga, parte de la “independencia de Venezuela, que es nuestro mito fundacional, que como todos los mitos, tiene falsedades, tiene verdad, también, por supuesto, pero la verdad histórica no es el objetivo, el objetivo es cohesionar a una población para que entienda que hay una identidad y que esta une. Entonces, hurgando en esa parte, llego a la conclusión de que ya somos una nación, ya no es un objetivo que debamos tener como sociedad, vamos a sincerar cuál fue nuestra historia, vamos a escribir nuestra historia, y la manera que yo encontré para esto fue a través de los ojos de un general español, que es Pablo Morillo”.

Suniaga aclara que la novela “va sobre cómo este señor, poco a poco, va abandonando las ideas de pacificar que él llevó y se convierte en ese factor más de una guerra absurda, pero también la novela termina no solo con el hombre derrotado, también con el hombre que fue capaz de comenzar una especie de reconciliación entre España y esas antiguas colonias, lo que fue su territorio al otro lado del mar”. “Creo que es importante tanto para España como para los países de América Latina”, asegura Suniaga, que ayer presentó la obra en Lugo.