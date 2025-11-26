Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un general con pasado en Galicia, una guerra y el mito fundacional de Venezuela

El escritor venezolando Francisco Suniaga presenta esta tarde en Afundación su novela 'El pacificador'

Óscar Ulla
Óscar Ulla
26/11/2025 06:36
Francisco Suniaga
Francisco Suniaga
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El escritor venezolano afincado en España Francisco Suniaga presenta esta tarde en Afundación (19.30 horas), acompañado del periodista Luís Pousa, su última novela, ‘El pacificador’ (Editorial Alfa), sobre la figura del militar Pablo Morillo, que tras estar destinado en Galicia y haber ganado galones durante la Guerra de Independencia, fue enviado al otro lado del charco “con el objetivo de restablecer la paz y recuperar el control de las colonias o provincias españolas en América”.

“Él llega, precisamente, al lugar de donde yo soy, Isla Margarita, y desde mi niñez tengo conocimiento de quién es Pablo Morillo”, explica Suniaga, que asegura que en España, pese a sus galones, no es una personalidad tan conocida como al otro lado del Atlántico, donde pese a su misión pacificadora, es algo más conocido por haber “ido abandonando” esas ideas y convertirse en “un factor más de una guerra absolutamente absurda y muy violenta”.

Y es que para el autor, la guerra que comenzó en 1811 en Venezuela y se extendió hasta 1823, no comenzó como una guerra contra España propiamente dicha, según Suniaga, que asegura que “empezó siendo una guerra civil, donde la mayoría de los venezolanos que son mestizos se enfrentan a una casta blanca dominante, propietaria de la tierra y productores de cacao, que eran las riquezas nacionales de aquel entonces”, porque para el escritor, apenas había “guarniciones reales” en el lugar hasta que, con la llegada de Morillo, arribaron 11.000 soldados “con la misión imposible de pacificar un territorio en el que España cabe cinco veces”, dice en relación a Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. “No hay forma física de controlar ese territorio”.

Suniaga se refiere a un conflicto que asegura acabó con “una tercera parte de la población del país en su momento” y que “dos terceras partes del terreno cultivable se perdieron en la guerra”. Lo intenta trasladar a términos actuales: “Eso significa que si se peleara ahora, de los 30 millones de habitantes que tiene Venezuela, diez millones morirían en la guerra”. “Fue una guerra, básicamente, civil, comenzó a ser una guerra de independencia, precisamente, cuando llegó Morillo, porque es cuando aparece el primer ejército realmente español, y no un ejército de venezolanos realistas contra venezolanos partidarios de la independencia”, afirma el autor.

El motivo para dedicar esta obra a Morillo, indica Suniaga, parte de la “independencia de Venezuela, que es nuestro mito fundacional, que como todos los mitos, tiene falsedades, tiene verdad, también, por supuesto, pero la verdad histórica no es el objetivo, el objetivo es cohesionar a una población para que entienda que hay una identidad y que esta une. Entonces, hurgando en esa parte, llego a la conclusión de que ya somos una nación, ya no es un objetivo que debamos tener como sociedad, vamos a sincerar cuál fue nuestra historia, vamos a escribir nuestra historia, y la manera que yo encontré para esto fue a través de los ojos de un general español, que es Pablo Morillo”.

Suniaga aclara que la novela “va sobre cómo este señor, poco a poco, va abandonando las ideas de pacificar que él llevó y se convierte en ese factor más de una guerra absurda, pero también la novela termina no solo con el hombre derrotado, también con el hombre que fue capaz de comenzar una especie de reconciliación entre España y esas antiguas colonias, lo que fue su territorio al otro lado del mar”. “Creo que es importante tanto para España como para los países de América Latina”, asegura Suniaga, que ayer presentó la obra en Lugo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

José Luis Pardo, en Tinte Pacy, abierto desde 1963

Las lavanderías le ganan terreno a las tintorerías y ya son el 70% del sector
Doda Vázquez
Carteles de protesta contra las antenas de telefonía móvil en un coche junto a la plaza de San Pablo

Hace 25 años | Las antenas de telefonía móvil preocupan en Juan Flórez
Eugenio Cobas
Cabecera de la manifestación convocada por el Foro de Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid

El feminismo grita contra las violencias machistas y su negación este 25-N
Agencias
O conselleiro de Sanidade durante unha intervención en rolda de prensa

Caamaño amósase satisfeito coa desconvocatoria parcial da folga en Primaria, proba da vontade dun pacto
Agencias