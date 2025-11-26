Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Tapian una casa en Os Mallos tras su tercer intento de okupación

Los vecinos sorprendieron a tres jóvenes forzando la puerta a las dos de la tarde

Abel Peña
Abel Peña
26/11/2025 17:32
Tapiando la casa de la calle Vizcaya
Tapiando la casa de la calle Vizcaya
Carlota Blanco
Una vecina de Os Mallos, Pilar Castro, mientras monta guardia frente a su casa de la calle Vizcaya, a la espera de la llegada de los obreros, explicó que está decidida a tapiarla. Este mediodía, alrededor de las dos de la tarde, los vecinos descubrieron a tres jóvenes rompiendo a reja que protege la puerta, y una de las tres cerraduras de la puerta en sí. Toda precaución es poca. "Seguramente por la noche querrán volver a entrar, por eso he llamado para que la tapien", explica. 

Castro sabe de lo que habla, porque no es la primera vez que ocurre. El edificio es una de las casas bajas que se encuentran entre la avenida de Os Mallos y la de Arteixo, una propiedad antigua, con jardín, un lujo en una zona con tantos bloques de pisos. "Hace diez años, una pareja la allanó. Tenían pitbulls y querían montar un criadero", recuerda.

Afortunadamente, todo quedó en un intento. La pareja estaba lejos de ser profesionales de la okupación, y la rápida intervención policial evitó que se instalaran. "Gracias a dios que no entré ese día, porque, si no, no lo contaba", asegura. 

Durante un tiempo estuvo tapiada. Pero como tenía un jardín, y tenía que desbrozar, retiró la tapia. Hace tres años, nuevos intrusos saltaron por el tejado hasta el patio y al encontrarse la puerta tapiada, decidieron salir corriendo, porque los vecinos, además, les habían descubierto. "Gracias a ellos, porque esto es un desastre", apunta la afectada. "Tenemos dos plataformas y estamos todo el tiempo pendientes de la zona, porque aquí constantemente tratan de robar", denuncia, aunque reconoce que la Policía hace lo que puede. 

La casa está vacía desde hace doce años, pero ella quiere que su hija, que actualmente reside y trabaja en Madrid, se instale en ella. "Me gustaría reformarla. Espero que mi hija puede trasladarse en A Coruña, pero no sé cuándo podrá hacerlo", comenta. Mientras tanto, tendrá que proteger su herencia. 

