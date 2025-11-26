Los placeros de Monte Alto se trasladarán al nuevo mercado el 6 de diciembre

Operarios en el mercado de Monte Alto Javier Alborés

Placeros y vecinos cuentan los días para que el mercado de Monte Alto regrese a su emplazamiento original. Los vendedores están instalados desde marzo de 2023 en la infraestructura provisional ubicada en la plaza de Indalecio Prieto, y en menos de dos semanas regresarán a la calle Forcarei. El Ayuntamiento, según relatan los placeros, ha confirmado que el traslado al nuevo mercado se desarrollará “entre la tarde del 6 de diciembre y la mañana del 7”, todo ello con el fin de abrir el miércoles 10 de diciembre.

Los vendedores, no obstante, reciben la noticia con cierta inquietud. “El traslado se iba a hacer muy rápido porque no había que llevar nada, pero, según nos han informado, solo tendremos, en los obradores, fregaderos y lavamanos. Nosotros firmamos que necesitábamos mesados”, señala una placera que prefiere no revelar su nombre.

Sin ir más lejos, los vendedores pidieron ver el resultado final de los puestos antes de ejecutarse el traslado. “No podemos estar con carencias y no vamos a poder ir a ver nada hasta que se firme el acta de ocupación. Necesitamos obradores completos”, añade. Por lo demás, los placeros se muestran “encantados” con el resultado de la nueva plaza de abastos. “Atendieron todas nuestras peticiones y es precioso, con luz, cristalera y todo muy bonito”, comenta otra vendedora, Catherine Leira.

Los trabajos

Las obras del nuevo edificio, con un presupuesto de más de diez millones de euros, incluyeron, a su vez, la rehabilitación y ampliación de la escuela infantil municipal de Monte Alto, trabajos que también estarán concluidos en diciembre. Sobre esta cuestión, y atendiendo a la solicitud de los profesionales de la escuela, los niños –que actualmente hacen uso de las instalaciones de la EIM Luis Seoane mientras duran las obras– volverán a la EIM de Monte Alto el próximo curso escolar.

El objetivo de esta medida, explicó en el último pleno el portavoz municipal José Manuel Lage, es no obstaculizar el desarrollo y planificación de la actividad actual de los más pequeños, además de facilitar el traslado del personal docente en tiempo y forma. El Gobierno municipal licitó hace meses los puestos libres del nuevo mercado, con el fin de que pudiesen ser ocupados de forma inmediata tras el fin de las obras.