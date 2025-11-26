Marineda City enciende la Navidad al ritmo de Rock en Familia

Luces de Navidad en Marineda City

Marineda City inaugurará la Navidad este jueves de la mano de Rock en Familia, el grupo musical que triunfa acercando a las nuevas generaciones al rock & roll a través de una vibrante experiencia compartida en familia y con un componente didáctico.

Rock en Familia llegará al centro comercial con su exitoso espectáculo “I Love Rock & Roll”, un recorrido por los temas más icónicos del rock nacional e internacional. El show tendrá lugar a las 19.00 horas, en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta baja). Además, como parte de la apuesta de Marineda City por unas navidades inclusivas, el evento del encendido contará con un intérprete de lengua de signos.

Marineda City se iluminó al ritmo de la Orquesta Panorama para dar la bienvenida oficial a la Navidad Más información

A lo largo de 60 minutos, ocho de los integrantes de Rock en Familia interpretarán canciones de grupos míticos como Led Zeppelin, AC/DC, Guns N’Roses, The Beatles o Pearl Jam, además de algunos temas vinculados a la época navideña. Rock en Familia, que ha presentado con éxito sus espectáculos en toda España, Argentina y México, llenará Marineda City de música en directo con un show adaptado a todos los públicos que hará las delicias de grandes y pequeños y que culminará con una emocionante cuenta atrás para el encendido de la iluminación del centro, marcando así el inicio oficial de la Navidad.

Galería Encendido de las luces de Navidad en Marineda City con las Tanxugueiras Ver más imágenes

El centro comercial apuesta cada año por la música para iniciar de forma oficial la campaña navideña con el encendido de las luces de Navidad. Así, en las últimas ediciones los protagonistas fueron las Tanxugueiras o la orquesta Panorama.