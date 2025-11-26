Mar de Fondo, grabando su nuevo disco

Los coruñeses Mar de Fondo encaran 2026 con ilusión, constancia y un orgullo silencioso que solo se construye después de una década de rock’n’roll. El grupo celebra su décimo aniversario preparando su cuarto disco de estudio, que verá la luz en abril de 2026, grabado íntegramente en Tercera Planta Estudios (Ares) bajo la producción de Manuel Ramil, referente del heavy y del rock nacional tras su trabajo en Mägo de Oz, Avalanch, WarCry y Adventus.

Antes del lanzamiento del álbum, la banda publicará dos adelantos: el primer sencillo en febrero de 2026, que será la primera ventana al sonido de esta nueva etapa, y un segundo adelanto en marzo, una colaboración que promete sorprender.

Abraham Cupeiro y la OSG hacen viajar a las familias por la historia y las músicas del planeta Más información

Este segundo adelanto reúne a dos de los músicos gallegos más respetados internacionalmente: Abraham Cupeiro y José Cancela. Ambos han sacado tiempo de sus agendas internacionales para colaborar mano a mano con Jesús Suárez en la creación de esta canción, aportando una implicación personal que ha sido clave para dar forma al tema.

Cupeiro suma su sensibilidad única y su capacidad para construir atmósferas ligadas al mar y a las raíces, con sus instrumentos antiguos recuperados para los nuevos sonidos de la música moderna. Cancela, ganador de cinco premios Emmy y actualmente inmerso en la banda sonora de una de las grandes franquicias del cine, incorpora una textura cinematográfica y una profundidad emocional inconfundible.

La canción que verá la luz en marzo es un tema dedicado al mar, a Galicia y a todas esas personas que viven con la intensidad de quienes se la juegan a diario, de quienes miran a la muerte a los ojos y aun así siguen adelante. Un homenaje a la identidad, al riesgo y a la vida en su forma más cruda, explican desde el grupo coruñés.

Este nuevo trabajo refleja la evolución de Mar de Fondo en su décimo aniversario: un año decisivo en el que el grupo reafirma su esencia, mira hacia el futuro y celebra diez años de carretera y rock’n’roll.