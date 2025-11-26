Las lavanderías le ganan terreno a las tintorerías y ya son el 70% del sector

José Luis Pardo, en Tinte Pacy, abierto desde 1963 Javier Alborés

Entre los negocios que más auge han experimentado en los últimos tiempos se encuentran las lavanderías de autoservicio. Cada vez son más los locales dotados de lavadoras industriales en los que los clientes pueden ir y lavar y secar la ropa como se ve en las películas y las series americanas. Aunque aquí no hay las mismas costumbres –más que nada porque casi todo el mundo tiene su propia lavadora en casa– lo cierto es que, en los últimos tiempos, bajar a la lavandería se ha convertido en un hábito, sobre todo entre los más jóvenes. Esta tendencia al alza en los autoservicios de lavado de ropa contrasta con la disminución de las tintorerías tradicionales, que ya solo suponen, aproximadamente, el treinta por ciento del sector.

Entre las razones que aducen los profesionales de toda la vida para esta situación están la falta de relevo generacional, la dureza del trabajo y los cambios en las costumbres del consumidor.

Una de las tintorerías veteranas de la ciudad es La Estrella, en la calle Marconi. Loli López, curtida en el sector, está ya jubilada, pero de vez en cuando le echa una mano a las nuevas generaciones, atendiendo el teléfono y a los clientes que se acercan hasta el mostrador. Asegura que es un negocio duro, que hay que trabajar mucho y que quizás por eso no tiene mucho tirón entre los más jóvenes.

Recomienda ampliar información con una de las más antiguas del sector, Perú, con cuyo gerente, Darío Enríquez, se lleva muy bien.

En la creencia de muchos, Perú es la más antigua de las tintorerías clásicas. Pero Darío Enríquez explica que Pacy son los más veteranos de la ciudad: “Nosotros abrimos en 1964 y ellos abrieron un año antes”. Al menos, desde el cierre en 2013 de Mil Colores, que llevaban en el negocio desde 1953.

El responsable de las tintorerías Perú asegura que es un trabajo bastante duro y añade, además de los cambios en las costumbres de la gente, las normativas estrictas de la Unión Europea, que ve como una dificultad a mayores. “Dicen que los productos que usamos contaminan y que son tóxicos” pero asegura que sus familiares, que estuvieron antes que él, llegaron todos a edad avanzada. Coincide con sus colegas en que hay poca gente joven que quiera asumir un trabajo duro que ha vivido tiempos mejores.