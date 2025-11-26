La UDC impulsa la innovación universitaria en el II Encuentro de Emprendimiento del Ayuntamiento de A Coruña

Feria de Emprendimiento de la UDC Carlota Blanco

La Universidade da Coruña participará en el II Encuentro de Emprendimiento organizado por el Ayuntamiento de A Coruña, que tendrá lugar el próximo sábado, día 29 de noviembre, en el Mercado de San Agustín. La UDC formará parte del espacio expositivo “Rúa Emprende”, junto con diversas entidades de apoyo al tejido innovador de la ciudad y reforzando así su compromiso con la transferencia de conocimiento y la creación de nuevas oportunidades profesionales para la comunidad universitaria.

En esta segunda edición, dos proyectos surgidos de su ecosistema de la Universidade da Coruña tendrán la oportunidad de exponer sus iniciativas y establecer contacto directo con profesionales, entidades colaboradoras y otras propuestas participantes. Su participación pone de manifiesto a capacidad de la UDC para impulsar ideas emprendedoras de alto potencial, así como para consolidar una cultura de innovación conectada con la realidad económica y social del entorno.

Requisitos y reconocimientos del encuentro

Para poder participar en este encuentro, los proyectos deben estar constituidos a partir de 1 de enero de 2023, tener domicilio fiscal en el municipio de A Coruña —o ejercer su actividad en un establecimiento permanente en la ciudad— y contar con el apoyo y asesoramiento de la entidad que los presenta. Las iniciativas seleccionadas disponen de un espacio de promoción en el evento y contarán con difusión en medios de comunicación y redes sociales.

Además, aquellos que cumplan los requisitos establecidos, pueden optar a diversos reconocimientos: un premio de 3.000 € al proyecto más innovador, otro de 3.000 € al mejor proyecto de economía social, y dos premios adicionales de 1.000 € a los proyectos con mayor impacto local. Las dos iniciativas de la Universidade da Coruña concurren al premio al proyecto más innovador.

Ceus World: seguridad costera digital y predicción inteligente de riesgos

Ceus World, iniciativa pionera surgida en el entorno universitario, presentará su ecosistema tecnológico que revoluciona la respuesta ante emergencias en playas abiertas. Su canal directo de aviso geolocalizado entre bañistas y servicios de salvamento permite reducir significativamente los tiempos de localización y mejora la coordinación con los servicios municipales.

Sobre esta infraestructura, el proyecto desarrolló SIPA (Sistema Inteligente de Predicción de Accidentes), que emplea modelos de inteligencia artificial para anticipar riesgos diarios a partir de las condiciones del mar, el viento, las mareas y el histórico de incidencias. Además, integran un mercado digital de servicios locales en CEUS APP, una propuesta única que combina seguridad, predicción y dinamización económica, situando Galicia a la vanguardia internacional en este ámbito.

Aethernova: inteligencia artificial aplicada a sectores regulados

Por su parte, Aethernova es una compañía especializada en inteligencia artificial para entornos privados, centrada en la creación de plataformas de apoyo a la decisión en sectores altamente regulados, especialmente el financiero. Además, ofrece servicios de consultoría, transferencia de conocimiento y desarrollo de productos propios.

En el encuentro se presentará Financenova, una plataforma B2B diseñada para incrementar la eficiencia de profesionales del asesoramiento financiero, facilitando la atención a un mayor número de clientes manteniendo siempre a trazabilidade y el cumplimiento normativo. Financenova integra un asistente inteligente articulado en tres agentes especializados —Analista, Guardián y Conversacional— que permiten detectar oportunidades, garantizar el cumplimiento ético y normativo y generar información clara y accesible para el personal profesional, contribuyendo así a mejorar la salud financiera de la ciudadanía.