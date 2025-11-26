La Estrella Michelin de A Coruña lamenta ser la única

Luis Veira e Iria Espinosa, copropietarios de Árbore da Veira | Quintana EC

Haber convertido en rutina el reconocimiento en forma de Estrella Michelin da idea de la magnitud que ha cobrado el proyecto de Luis Veira e Iria Espinosa, responsables de Árbore da Veira, y desde el pasado martes orgullosos merecedores, por duodécimo año consecutivo, del reconocimiento más deseado por cualquier restaurante. Son los únicos de A Coruña que han satisfecho los exigentes paladares de la cabecera francesa, y eso es algo que, lejos de hacerles sacar pecho, deja un poso de tristeza en su reflexión. “Eso de ser los únicos me da pena, me gustaría que hubiera muchas más estrellas en la ciudad”, afirma Luis Veira. “Siendo egoísta, ser los únicos nunca es bueno, porque siempre he querido que A Coruña fuese una ciudad gastronómica, algo que de momento está lejos”, añade.

Árbore da Veira lucirá un año más la Estrella Michelin desde el monte de San Pedro Más información

Como dirían los mentores de un famoso superhéroe clásico, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sobre todo cuando se trata de mantener esa famosa estrella. Para el local en cuestión es algo así como ganar la Champions cada año, no solamente cumplir unos determinados requisitos que renueven una ‘suscripción’. “No hay que decir que la renuevan, sino que todos los años la vuelven a dar. Los Oscar, por ejemplo, no los renuevan, y no todos los años se premia a los mismos actores”, subraya Veira, que es consciente de que ese momento idílico se acabará algún día.

Estrellas Michelin en A Coruña: los hermanos Roca recuerdan sus platos en homenaje a la ciudad Más información

“Siempre nos hace la misma ilusión el reconocimiento, y tenemos los mismos nervios de si nos la darán o no, pero nunca he tenido la sensación negativa. Simplemente, en algún momento nos la quitarán, y en vez de enfadarme estaría agradecido por todo este tiempo”, sentencia.

Cómo cambia un restaurante

Es la Estrella Michelin, según algunos profesionales, una responsabilidad que no están dispuestos a asumir, o simplemente que no son capaces. En el caso de Árbore da Veira están encantados de hacerlo, un año más, y entre los indicadores del éxito está la demografía de su clientela. “Tenemos un 60 por ciento de coruñeses y un 40 por ciento de gente de fuera”, indica Veira, quien rompe una lanza en favor de sus comensales más próximos. “Tienen más gusto los de aquí, porque tenemos tan buen producto que sabemos apreciar la calidad”, dice.

A Coruña: una hostelería sobre ruedas, pero no siempre con neumáticos Michelin Más información

Por otra parte, sobre el futuro a medio plazo y la ilusión por seguir con el proyecto anuncia Veira: “Tendré que pasar en algún momento el testigo, no sé si a Iria o a quién, pero sí, aún tengo pasión por mi trabajo y suerte en lo que hago”. No obstante, a vista del juicio de los que verdaderamente saben, el secreto tiene que estar en algo más que la suerte para que, de toda la oferta gastronómica de A Coruña, durante más de una década los jueces sigan premiando a los mismos artesanos.

Mientras, Árbore da Veira encara uno de los meses más importantes del año, por no decir el de mayor volumen de trabajo, con una escasísima disponibilidad de plazas en la única Estrella Michelin.