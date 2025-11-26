Carteles de protesta contra las antenas de telefonía móvil en un coche junto a la plaza de San Pablo, hace 25 años GAGO

El uso masivo de los móviles empezaba a extenderse hace 25 años, lo que implicaba la instalación de antenas de telefonía cuyos posibles efectos nocivos preocupaban a los vecinos. Por ejemplo, a los de la zona de Juan Flórez, donde la azotea de la torre Hercón se convirtió en un punto estratégico para la implementación de estos sistemas. Hace 50 años El Ideal Gallego detallaba cómo iba a ser el nacimiento que se iba a ubicar en los bajos del palacio municipal de María Pita. Hace 75 años los miembros de la Sociedad de Pediatría de Galicia celebraban una reunión en el Colegio de Médicos. El 26 de noviembre de 1925, tal día como hoy hace un siglo, el periódico informaba sobre los nuevos precios del pan fijados por la Junta de Abastos.

Domingo, 26 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Las antenas de telefonía móvil preocupan en Juan Flórez

Los vecinos de la calle Costa Rica prefieren no mirar hacia arriba. Desde hace unos meses, las antenas de telefonía móvil les quitan el sueño. Hasta media docena de mástiles esperan turno para acomodarse en la azotea de la torre Hercón. Aunque el Ayuntamiento ha parado las obras, los inquilinos del edificio no las tienen todas consigo. El segundo capítulo de la historia aún está por escribir. La Policía Local comprobó que una de las antenas ya había entrado en funcionamiento, levantó acta y se fue. Pero el repetidor sigue activado a día de hoy, 26 de noviembre de 2000.

La intranquilidad se extiende por la zona a la misma velocidad que las ondas supuestamente nocivas. Son varios los edificios del área de Juan Flórez–rascacielos muy apetecibles para las empresas de telecomunicaciones– que ya han dicho no. No se ha podido demostrar científicamente los efectos nocivos de las antenas, pero nadie se atreve a proclamar la inocencia de los aparatos.

Miércoles, 26 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Un nacimiento ‘enxebre’ en los bajos de María Pita

Con pazos, hórreos, romerías, gaiteiros y pulpeiras será montado un nacimiento en los bajos del Palacio Municipal, según acuerdo de la Comisión Permanente celebrada ayer, 25 de noviembre de 1975. Se trata de un ‘Belén enxebre’, con escenas de la vida gallega y adecuadas sus construcciones a la arquitectura popular gallega. Si se lleva a la práctica la teoría, esta iniciativa será todo un éxito.

En cuanto a la actualidad deportiva, el subcampeón gallego absoluto de pesca submarina es un joven coruñés de 18 años. Se llama Eulogio Sendino Canosa y estudia COU en el Instituto Masculino de La Coruña. Todo el mundo le conoce por ‘Fritz’ y a su padre hay que echarle la culpa, ya que fue quien le puso ese nombre. La pieza más grande que pescó fue una de 25 kilos y su máxima aspiración es acudir al Campeonato de España de Pesca Submarina. Para Fritz, el mejor pescador es Vila, del Club del Mar.

Domingo, 26 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Reunión de la Sociedad de Pediatría de Galicia

En la tarde de ayer, 25 de noviembre de 1950, se reunió en La Coruña la Sociedad de Pediatría de Galicia. Concurrieron médicos puericultores de toda la región. Fueron leídas interesantes comunicaciones. La sesión se celebró en el salón de actos del Colegio de Médicos.

Por otra parte, desestimado el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Ministro de Industria y Comercio por el industrial panadero Emilio Arias López, ficha número 33, sito en la calle de los Olmos número 25, se pone en conocimiento de los titulares de Tarjetas y Colecciones inscriptos en el censo de la panadería mencionada, que a partir del día 27 de los corrientes, deberán solicitar la baja modelo 13 en la panadería de don Mariano de Paz, Olmos número 8, industrial que hasta ahora venía suministrando los racionamientos del señor Arias López.

Jueves, 26 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | La Junta de Abastos fija los nuevos precios del pan

La Junta de Abastos se ha reunido en el despacho oficial del señor gobernador y, después de haber escuchado y discutido minuciosamente el informe de la ponencia nombrada para estudiar la instancia de los panaderos –quienes, fundándose en los tipos de harinas, solicitan el aumento del precio del pan–, ha acordado que, previa aprobación de la Dirección General de Abastos, a la que se traslada el acuerdo hoy, 26 de noviembre de 1925, rijan los precios siguientes: Pan de peso 0,60 (tipo actual). Pan de libra 0,70. Idem fino 0,75.

El Gobierno dispuso que desde el primero de agosto rigiese la tasa mínima de 47 pesetas los 100 kilos de trigo y esta circunstancia explicará que los precios de la harina no sean más bajos dada la buena cosecha de trigo obtenida.