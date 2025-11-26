El retorno a lo grande de El Rey de las Caipirinhas de A Coruña

La familia de El Rey de las Caipirinhas Carlota Blanco

Dejar intacta la huella tres lustros después en una auténtica legión de seguidores puede considerarse el perfecto resumen del legado de El Rey de las Caipirinhas, esta vez con nh. La histórica coctelería de la Ciudad Vieja retomó su actividad tras 14 años, esta vez en el barrio de Monte Alto. Lo hizo con muchos de los habituales a comienzo de siglo, que elevaron a más de 100 los clientes que pasaron por la coqueta nueva ubicación, de unos 35 metros cuadrados.

La coctelería más famosa de la historia de A Coruña vuelve a abrir sus puertas catorce años después Más información

Se despacharon en el número 36 de la calle Faro varios centenares de unidades del cóctel que da nombres a la casa, además de varios kilos de la muy brasileña feijoada. “Fue muy duro, pero muy bonito encontrarse a gente de toda la vida”, confiesa Marcelino Arcos, encargado de preparar todos y cada uno de los brebajes. Llama la atención que la gran mayoría de los asistentes al evento superaban con creces los 40 años de edad, e incluso algunos de ellos llegaron acompañados de sus hijos.

El establecimiento comienza su andadura por todo lo alto y con un llamamiento a la nostalgia. De hecho, uno de los grandes reclamos y la promesa desde que El Ideal Gallego anunció su apertura se mantiene en pie: servir cócteles de toda la vida al precio de antes: unos 5 euros por unidad.