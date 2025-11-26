Mi cuenta

A Coruña

El retorno a lo grande de El Rey de las Caipirinhas de A Coruña

Más de un centenar de nostálgicos volvieron a probar el sabor que marcó a varias generaciones

Guillermo Parga
Guillermo Parga
26/11/2025 22:51
La familia de El Rey de las Caipirinhas
La familia de El Rey de las Caipirinhas
Carlota Blanco
Dejar intacta la huella tres lustros después en una auténtica legión de seguidores puede considerarse el perfecto resumen del legado de El Rey de las Caipirinhas, esta vez con nh. La histórica coctelería de la Ciudad Vieja retomó su actividad tras 14 años, esta vez en el barrio de Monte Alto. Lo hizo con muchos de los habituales a comienzo de siglo, que elevaron a más de 100 los clientes que pasaron por la coqueta nueva ubicación, de unos 35 metros cuadrados.

Marcelino Arcos, a las puertas del local que abrirá el próximo miércoles

La coctelería más famosa de la historia de A Coruña vuelve a abrir sus puertas catorce años después

Se despacharon en el número 36 de la calle Faro varios centenares de unidades del cóctel que da nombres a la casa, además de varios kilos de la muy brasileña feijoada. “Fue muy duro, pero muy bonito encontrarse a gente de toda la vida”, confiesa Marcelino Arcos, encargado de preparar todos y cada uno de los brebajes. Llama la atención que la gran mayoría de los asistentes al evento superaban con creces los 40 años de edad, e incluso algunos de ellos llegaron acompañados de sus hijos.

El establecimiento comienza su andadura por todo lo alto y con un llamamiento a la nostalgia. De hecho, uno de los grandes reclamos y la promesa desde que El Ideal Gallego anunció su apertura se mantiene en pie: servir cócteles de toda la vida al precio de antes: unos 5 euros por unidad. 

