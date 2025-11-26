El coruñés Emilio Barrul, finalista de La Voz Kids, dará su primer concierto tras su participación en el programa
Será en el Teatro Rosalía de A Coruña
Emilio Barrul, el "extraterrestre" de David Bisbal, dará su primer concierto tras quedarse el pasado mes de julio a un paso de ganar La Voz Kids. El de Labañou parece que se ha tomado un tiempo de la música para calentar las cuerdas vocales y volver a los escenarios de la mejor manera: con un concierto inclusivo.
El próximo 9 de diciembre el Teatro Rosalía se convertirá en un tablao flamenco por la inclusión de la Liga Reumatolóxica Galega a favor de OSPA (O Son da Palabra), una organización que defiende los derechos de las personas usuarias de logopedia y sus familias.
Con Emilio estarán otros artistas como Sara Baras, el grupo Las Migas (que vienen de ganar un Latin Grammy por Mejor Álbum de Flamenco), Cristian Pérez, Manuela Barrios y Lucía Benavides.
Las entradas ya están a la venta en Ataquilla desde 8,80 euros. También pueden adquirirse en la taquilla de la plaza de Ourense.