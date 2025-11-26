El coruñés Emilio Barrul, finalista de La Voz Kids, dará su primer concierto tras su participación en el programa

Emilio, con una guitarra, rodeado de su familia en la plaza de la alcaldesa Berta Tapia, en Labañou Patricia G. Fraga

Emilio Barrul, el "extraterrestre" de David Bisbal, dará su primer concierto tras quedarse el pasado mes de julio a un paso de ganar La Voz Kids. El de Labañou parece que se ha tomado un tiempo de la música para calentar las cuerdas vocales y volver a los escenarios de la mejor manera: con un concierto inclusivo.

El próximo 9 de diciembre el Teatro Rosalía se convertirá en un tablao flamenco por la inclusión de la Liga Reumatolóxica Galega a favor de OSPA (O Son da Palabra), una organización que defiende los derechos de las personas usuarias de logopedia y sus familias.

Con Emilio estarán otros artistas como Sara Baras, el grupo Las Migas (que vienen de ganar un Latin Grammy por Mejor Álbum de Flamenco), Cristian Pérez, Manuela Barrios y Lucía Benavides.

Las entradas ya están a la venta en Ataquilla desde 8,80 euros. También pueden adquirirse en la taquilla de la plaza de Ourense.