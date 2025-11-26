Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El coruñés Emilio Barrul, finalista de La Voz Kids, dará su primer concierto tras su participación en el programa

Será en el Teatro Rosalía de A Coruña

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
26/11/2025 16:53
Emilio, con una guitarra, rodeado ayer de su familia en la plaza de la alcaldesa Berta Tapia, en Labañou
Emilio, con una guitarra, rodeado de su familia en la plaza de la alcaldesa Berta Tapia, en Labañou
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Emilio Barrul, el "extraterrestre" de David Bisbal, dará su primer concierto tras quedarse el pasado mes de julio a un paso de ganar La Voz Kids. El de Labañou parece que se ha tomado un tiempo de la música para calentar las cuerdas vocales y volver a los escenarios de la mejor manera: con un concierto inclusivo.

Emilio de ‘La Voz Kids’: “Bisbal me dijo que tocara como si estuviera solo”

Más información

El próximo 9 de diciembre el Teatro Rosalía se convertirá en un tablao flamenco por la inclusión de la Liga Reumatolóxica Galega a favor de OSPA (O Son da Palabra), una organización que defiende los derechos de las personas usuarias de logopedia y sus familias. 

Con Emilio estarán otros artistas como Sara Baras, el grupo Las Migas (que vienen de ganar un Latin Grammy por Mejor Álbum de Flamenco), Cristian Pérez, Manuela Barrios y Lucía Benavides. 

Las entradas ya están a la venta en Ataquilla desde 8,80 euros. También pueden adquirirse en la taquilla de la plaza de Ourense. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Tapiando la casa de la calle Vizcaya

Tapian una casa en Os Mallos tras su tercer intento de okupación
Abel Peña
San Andrés sin coches por la Semana de la Movilidad /Carlota Blanco

A Coruña gana 62 habitantes más
Redacción
Román Rodríguez visita el CEIP Vales Vilamarín de Betanzos

A Xunta invirte preto de 500 millóns de euros en melloras en centros educativos
Redacción
Radar móvil de la Guardia Civil de Tráfico

Cazan a un vecino de A Coruña conduciendo a 181 kilómetros por hora en una zona limitada a 90
Redacción