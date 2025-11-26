¿Cómo enviar desde A Coruña una cesta de Navidad?

Una persona sentada en una mesa con una cesta de Navidad EFE

Correos facilita la compra y envío de cestas de Navidad en A Coruña y comarca. Los coruñeses podrán encargar los lotes navideños que prefieran en oficinas de la comarca.

Además de facilitar un catálogo variado de productos, el cliente puede ya enviar directamente con Correos la cesta a su domicilio o al destinatario que desee sin coste adicional.

La Oficina Principal de Correos de A Coruña (c/Alcalde Manuel Casas) y las sucursales de la estación de Renfe, Monelos, O Ventorrillo, Os Castros, Os Rosales y Montealto, junto con las oficinas de Arteixo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, ofrecen una selección de cestas de navidad que permite a los ciudadanos elegir el surtido de productos que mejor se adapte a sus necesidades. Con el objetivo de que el servicio sea lo más cómodo posible, a la hora de comprar la cesta se podrá elegir la entrega en su propio domicilio o enviarla a la dirección que se desee y Correos se encargará de hacerlo sin coste adicional, informan desde la compañía.

Además, en las zonas rurales los vecinos podrán adquirir las cestas en sus propios domicilios a través de los carteros rurales, facilitando así que cualquier persona puede comprarla y recibirla en su casa sin tener que desplazarse e independientemente de donde viva.