Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

¿Cómo enviar desde A Coruña una cesta de Navidad?

Redacción
26/11/2025 13:26
Una persona sentada a la mesa con una cesta de Navidad
Una persona sentada en una mesa con una cesta de Navidad
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Correos facilita la compra y envío de cestas de Navidad en A Coruña y comarca. Los coruñeses podrán encargar los lotes navideños que prefieran en oficinas de la comarca. 

Además de facilitar un catálogo variado de productos, el cliente puede ya enviar directamente con Correos la cesta a su domicilio o al destinatario que desee sin coste adicional.

La Oficina Principal de Correos de A Coruña (c/Alcalde Manuel Casas) y las sucursales de la estación de Renfe, Monelos, O Ventorrillo, Os Castros, Os Rosales y Montealto, junto con las oficinas de Arteixo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, ofrecen una selección de cestas de navidad que permite a los ciudadanos elegir el surtido de productos que mejor se adapte a sus necesidades. Con el objetivo de que el servicio sea lo más cómodo posible, a la hora de comprar la cesta se podrá elegir la entrega en su propio domicilio o enviarla a la dirección que se desee y Correos se encargará de hacerlo sin coste adicional, informan desde la compañía.

Manuel Cruz, propietario de El De Manolín

La mejor cesta de Navidad está en Os Mallos: de una tele a una noche de hotel, 300 euros en efectivo y un jamón

Más información

Además, en las zonas rurales los vecinos podrán adquirir las cestas en sus propios domicilios a través de los carteros rurales, facilitando así que cualquier persona puede comprarla y recibirla en su casa sin tener que desplazarse e independientemente de donde viva.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Radar móvil de la Guardia Civil de Tráfico

Cazan a un vecino de A Coruña conduciendo a 181 kilómetros por hora en una zona limitada a 90
Redacción
elidealgallego-veggie

Santiago de Compostela, la ciudad más veggie de España
Contenido Patrocinado
El ideal gallego

La Audiencia Nacional pide al PSOE los pagos en efectivo efectuados entre 2017 y 2024
EFE
El ideal gallego

A Coruña abre el plazo de inscripción en los campamentos de Navidad en centros cívicos
Redacción