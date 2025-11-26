Mi cuenta

A Coruña

Cazan a un vecino de A Coruña conduciendo a 181 kilómetros por hora en una zona limitada a 90

Redacción
26/11/2025 14:00
Radar móvil de la Guardia Civil de Tráfico
Radar móvil de la Guardia Civil de Tráfico
El grupo de investigación y análisis de tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia, ha procedido a la imputación en calidad de “investigado no detenido” de un ciudadano residente en la localidad de A Coruña, por circular conduciendo un vehículo a una velocidad de 181 km/h por la carretera VG-15 (Baio - Santa Irene, en la localidad de Zas), existiendo una limitación de velocidad de 90 km/h.

Los hechos, explica la Guardia Civil, se remontan al mediodía del pasado 19 de noviembre de 2025, cuando componentes del Sector de Tráfico de Galicia, pertenecientes al área de vigilancia de carreteras se encontraban efectuando un dispositivo de verificación de velocidad mediante un radarláser, cuando detectaron un turismo circulando a 181 km/h en un tramo de vía limitado a una velocidad genérica de 90 km/h.

El tramo más urbano de Alfonso Molina registra una media de más de 30 accidentes graves al año

En un primer momento, para los agentes resultó imposible dar alcance al vehículo e identificar a su conductor debido a las adversas condiciones meteorológicas que había en el momento, por lo que se hizo cargo de la investigación el citado grupo. Estos lograron identificar e investigar a su conductor como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial. 

El vigente Código Penal establece en su artículo 379: “El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”. 

