El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Bebeto vuelve a A Coruña para firmar su biografía en Cuatro Caminos

Redacción
26/11/2025 12:20
Bebeto durante un partido con el Dépor
Bebeto durante un partido con el Dépor
Archivo El Ideal Gallego
El Centro Comercial Cuatro Caminos acogerá mañana jueves, una cita muy especial para los aficionados del Deportivo: Bebeto, una de las grandes leyendas del SúperDépor, visitará el centro para firmar ejemplares de su biografía autorizada 'El Hombre que acunó el gol', escrita por el periodista Alexandre Centeno. 

La firma tendrá lugar de 16:30 a 19:30 horas en la primera planta del centro comercial, frente a la tienda Mango, donde se espera la asistencia de numerosos seguidores deseosos de reencontrarse con el histórico dorsal 11 blanquiazul. 

Para facilitar el acceso y agilizar la experiencia, la organización habilitará dos colas diferenciadas: 

  • Una para quienes ya hayan adquirido el libro con anterioridad y solo necesiten recogerlo para acudir directamente a la firma. 
  • Otra destinada a quienes deseen comprar su ejemplar en el propio evento. 

Como colofón a la jornada, a las 20:00 horas se celebrará el encendido oficial de las luces de Navidad del Centro Comercial Cuatro Caminos, un acto en el que también participará Bebeto. 

Desde el centro invitan a todos los coruñeses y visitantes a disfrutar de una tarde única que combinará emoción, deporte y el ambiente especial de la Navidad.

