La Guía Michelin España & Andorra 2026 ha dado a conocer este martes en Málaga a sus restaurantes 'estelares' durante su gala de presentación y donde se han mantenido con tres estrellas los mismos 16 establecimientos de restauración que ya ostentaban esta máxima distinción. También ha mantenido su máximo galardón, la Estrella Michelin, el único restaurante de A Coruña que cuenta con este reconocimiento: Árbore da Veira.

El establecimiento situado en el monte de San Pedro de la mano del chef Luis Veira vestirá un año más la Estrella Michelin junto con los restantes 18 restaurantes gallegos que han conseguido el reconocimiento de la guía. Entre ellos, dos nuevos, que que por fin recala en Lugo, de la mano del Vértigo de Sober, y el que lucirá Miguel González para sumar otra estrella al panorama culinario de la ciudad de Ourense.

Así, Galicia suma 19 restaurantes galardonados: Maruja Limón (Vigo), A Tafona (Santiago), Nova (Ourense), Solla (Poio), Ceibe (Ourense), Silabario (Vigo), Casa Marcelo (Santiago), Eirado (Pontevedra), As Garzas (Malpica), O'Pazo (Padrón), Miguel González (Ourense), Simpar (Santiago), Yayo Daporta (Cambados), Terra (Fisterra), Vértigo (Sober) y el coruñés Árbore da Veira.

Además, hay 29 nuevos Bib Gourmand, distinción que desde 1997 reconoce a los restaurantes seleccionados que ofrecen comida de alta calidad a precios moderados. Aunque A Coruña no suma nuevos restaurantes a esta categoría, sí que apunta los tres nombres que ya estaban en ella: la Taberna 5 Mares (también del grupo de Luis Veira y su Árbore da Veira en el monte de San Pedro), Terreo (San Andrés, 109) y El de Alberto (Comandante Fontanes, 1).