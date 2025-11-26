A Coruña reparte en Novo Mesoiro los 1.800 litros de abono orgánico generados en el compostador comunitario del barrio

Yoya Neira en el compostero de Novo Mesoiro Cedida

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, participó hoy en el reparto a los vecinos de Novo Mesoiro del compost generado en el compostador del barrio durante los últimos meses.

En total se obtuvieron 1.800 litros de abono orgánico de alta calidad que los ciudadanos podrán utilizar para sus plantas y también podrán usar las personas adjudicatarias de los huertos municipales o abonar los jardines y zonas verdes municipales. La cantidad obtenida y su calidad reflejan la eficacia del proceso y la implicación del vecindario en la correcta aportación de materia orgánica.

Neira agradeció los vecinos y vecinas de Novo Mesoiro su participación en este proyecto que funciona desde 2023 y que fue el primero que se instaló en la ciudad. “Que los vecinos traigan sus residuos orgánicos al compostero del barrio puede parecer un gesto pequeño, pero demuestra un gran compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad y con la economía circular”, destacó Neira, quien animó a los vecinos de Novo Mesoiro que aún no lo utilizan a comenzar a separar en casa la fracción orgánica con los cubos que pone a su disposición el ayuntamiento, y recordó que este tipo de acciones para la reducción de los residuos urbanos se enmarca dentro de las medidas que está tomando el Gobierno de Inés Rey para garantizar una ciudad más sostenible.

A Coruña cuenta con tres composteros más, instalados este mismo año por el Ayuntamiento en los barrios de Monte Alto, Eirís y El Castrillón. Dado que la transformación de la materia orgánica requiere un tiempo de maduración natural, aún deberán transcurrir algunos meses antes de poder realizar la primera retirada de compost. Las previsiones municipales apuntan la que en las primeras fechas del año nuevo también comenzarán a obtenerse resultados en estas tres equipaciones, consolidando así el funcionamiento pleno de la red actual de compostaje comunitario en la ciudad