A Coruña

A Coruña impulsa Allocate, una plataforma pionera para procesar con IA los datos municipales

Abel Peña
Abel Peña
26/11/2025 12:46
Presentación Allocate
Allocate, una plataforma pionera para procesar con IA los datos municipales
El Ideal Gallego
La Ciudad de las TIC acogió este miércoles la presentación oficial de Allocate, una nueva plataforma destinada a procesar los datos municipales mediante técnicas avanzadas de inteligencia artificial. El proyecto, descrito como pionero y excepcional por sus impulsores, utilizará en una primera fase la información que almacena el Ayuntamiento sobre la ciudad y sus habitantes para poner en marcha una prueba piloto centrada en tres ámbitos: movilidad, atención ciudadana y gestión de residuos.

El procesamiento de los datos correrá a cargo de Khora Urban Thinkers, mientras que Altia desarrollará la infraestructura local de inteligencia artificial sobre la que se asentará el sistema, concebido como la semilla de una futura red tecnológica municipal.

El presidente del Clúster TIC de Galicia, Antonio Corral, subrayó el carácter innovador de la iniciativa: “Si cualquier pyme se acerca a un municipio, le es muy difícil conseguir datos”.

La alcaldesa, Inés Rey, defendió la importancia de avanzar hacia una administración más eficiente apoyada en herramientas tecnológicas: “No podemos estar temerosos del progreso. Lo haremos en la gestión de la basura y del agua, igual que lo hacemos ya en la gestión del tráfico”, afirmó.

El programa está financiado en gran parte con fondos europeos Feder, que aportan 4,4 millones de euros de un presupuesto total de 5,5 millones.

