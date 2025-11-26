Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña gana 62 habitantes más

Entre 2019 y 2025 la población aumentó en casi 6.000 personas

Redacción
26/11/2025 14:15
San Andrés sin coches por la Semana de la Movilidad /Carlota Blanco
Varias personas caminan por San Andrés en el día sin coches por la Semana de la Movilidad /Carlota Blanco
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de notificar al Ayuntamiento de A Coruña la resolución oficial sobre la cifra de población resultante de la revisión del Padrón Municipal el 1 de enero de este año, que estima que 251.543 personas viven en el municipio de A Coruña, la cifra más alta en décadas. Esta cifra supera ligeramente la propuesta provisional emitida por el INE en marzo de este año, que era de 251.481, de manera que, finalmente, y de manera oficial, la ciudad ha ganado 62 vecinos más.

Tras el periodo de alegaciones y la posterior validación por parte del Consejo del Censo, la cifra definitiva de población en A Coruña alcanza los 251.453 habitantes. 

La alcaldesa, Inés Rey, valoró este hito, señalando que "es el resultado de un intenso trabajo diario para posicionar a A Coruña como motor económico y social de Galicia". 

Según datos del INE (censo continuo a 1 de enero), la evolución demográfica de la ciudad experimentó un primer cambio de tendencia en 2015, cuando el número de habitantes descendió a 243.870. Luego, se inicia un período de casi cuatro años en el que la cifra se estabiliza en torno a los 244.000, detectándose un punto de inflexión en 2019, con el inicio de un aumento paulatino en el tiempo.

La población de A Coruña creció en más de mil personas en seis meses, según los últimos datos del INE

Más información

Atendiendo a los registros del INE, el Padrón municipal de A Coruña en el 2019 era de 245.711 habitantes, pasó a 247.604 en el 2020, bajó levemente a 245.468 en el 2021 y 2022 (244.700) —en el contexto de la pandemia—, vuelve a incrementarse en el 2023 (247.736) y ya es en el 2024 cuando queda a las puertas de los 250.000 habitantes, con 249.261 vecinas y vecinos, explican desde el Ayuntamiento. 

La diferencia positiva entre el 2019 y este año, 2025, es de 5.832 habitantes, de forma ya oficial. “Hay aspectos destacables que explican esta evolución. Lo primero, que A Coruña se consolidó como una ciudad de oportunidades, desarrollo empresarial y de creación de empleo. Eso permite retener población y también atraerla. Pero otro pilar fundamental es que disponemos de servicios públicos de calidad que permiten al vecindario mejorar su calidad de vida. Nuestro objetivo es seguir avanzando en esta línea de acción y por eso estamos haciendo mucho hincapié en dar soluciones a la cuestiones como la vivienda, colaborando con las administraciones competentes en la materia”, dijo Rey. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Román Rodríguez visita el CEIP Vales Vilamarín de Betanzos

A Xunta invirte preto de 500 millóns de euros en melloras en centros educativos
Redacción
Radar móvil de la Guardia Civil de Tráfico

Cazan a un vecino de A Coruña conduciendo a 181 kilómetros por hora en una zona limitada a 90
Redacción
elidealgallego-veggie

Santiago de Compostela, la ciudad más veggie de España
Contenido Patrocinado
El ideal gallego

La Audiencia Nacional pide al PSOE los pagos en efectivo efectuados entre 2017 y 2024
EFE